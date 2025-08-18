Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Вашингтона 18 серпня зустрівся зі спеціальним представником США з питань України Кітом Келлогом.

Про це Суспільному повідомили джерела.

На зустрічі також присутні: керівник ОПУ Андрій Єрмак, його заступники Павло Паліса й Ігор Брусило, а також посолка України в США Оксана Маркарова і секретар РНБО Рустем Умєров. Згодом зустріч підтвердив Зеленський на платформі Х.

"Обговорили ситуацію на полі бою, наші сильні дипломатичні можливості – України та всієї Європи разом з Америкою. Росію можна примусити до миру тільки завдяки силі, і Президент Трамп має таку силу", — написав президент.

Згодом планується зустріч Зеленського із європейськими чиновниками перед зустріччю із Трампом. Проте, за словами нашого співрозмовника, вони відбуватимуться окремо, а не з усіма разом.

Потім Зеленський та Трамп зустрінуться о 20:15 за київським часом у Вашингтоні, а багатостороння зустріч за участю лідерів ЄС розпочнеться о 22:00. Відомо, що разом із Зеленським до США вирушили:

президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн;

генсекретар НАТО Марк Рютте;

канцлер Німеччини Фрідріх Мерц;

премʼєр-міністерка Італії Джорджа Мелоні;

президент Фінляндії Александр Стубб;

президент Франції Еммануель Макрон;

премʼєр-міністр Сполученого Королівства Кір Стармер.

Відсутність Келлога на попередніх перемовинах

Варто зазначити, що Келлога не було на переговорах Трампа з Путіним на Алясці. CNN з посиланням на високопосадовців адміністрації Трампа пише, що Москва сприймає Келлога як того, хто симпатизує Україні, тому його присутність нібито могла бути "контрпродуктивною".

Дочка Келлога Меган Моббс засудила організаторів зустрічі на Алясці 15 серпня, зокрема за розстелення червоної доріжки для російського лідера. Про це вона написала в соцмережі "Х".

Келлога також не було на переговорах США з Росією в Саудівській Аравії 18 лютого, а також на переговорах США з Україною 11 березня. Тоді також у Кремлі не хотіли його бачити частиною процесу, оскільки Путін вважає його занадто проукраїнським, пише NBC News.

Що відомо про зустріч Трампа й Путіна на Алясці

15 серпня на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі (штат Аляска, США) зустрілися президент США Дональд Трамп та лідер Кремля Володимир Путін. Вони обговорювали війну РФ проти України та низку двосторонніх питань.

Зустріч пройшла без участі Володимира Зеленського та європейських лідерів. Український президент вже назвав її "особистою перемогою Путіна", заявивши, що той не налаштований на мир, а хоче лише вийти з міжнародної ізоляції та відтермінувати санкції.

Лідери зустрілися у форматі "три на три". До Трампа долучилися держсекретар Марко Рубіо та спецпредставник США Стів Віткофф. З російської сторони — Путін, його помічник Юрій Ушаков та міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Згодом лідери виступили із заявами. Трамп заявив, що "угоди немає, але досягнуто значного прогресу", та висловив бажання мати відносини з РФ після завершення війни. Путін повідомив, що Трамп намагається допомогти врегулювати українське питання, і висловив сподівання, що досягнута домовленість сприятиме миру.

Окрім того, були заплановані перемовини в розширеному складі делегацій США та РФ, проте їх скасували, пише Wall Street Journal. Лідери після зустрічі відразу покинули базу.

Після зустрічі з Путіним, Трамп провів телефонну розмову з Зеленським та лідерами ЄС і НАТО.