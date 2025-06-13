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Зеленський змінив главу місії при НАТО, ЄС передав Україні €1 млрд за рахунок активів РФ, 1207 день війни
Вторгнення Росії в УкраїнуПОДІЇТоп дня

Зеленський змінив главу місії при НАТО, ЄС передав Україні €1 млрд за рахунок активів РФ, 1207 день війни

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Суспільне
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Донеччина
Автомобіль стоїть на вулиці поруч з житловими будинками, пошкодженими в результаті російських військових ударів в місті Костянтинівка, в Донецькій області, Україна, 11 червня 2025 року. REUTERS

14 червня — 1207-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.

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  • Україна отримала від ЄС ще 1 мільярд євро за рахунок доходів від заморожених російських активів.
  • Президент Володимир Зеленський призначив Альону Гетьманчук на посаду глави місії України при НАТО замість Наталі Галібаренко.
  • До України повернули 1200 тіл загиблих, зокрема військових.
  • ЄС погодив продовжити тимчасовий захист для українців до березня 2027 року.

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