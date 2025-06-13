14 червня — 1207-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час:
- Світові зірки кіно, сцени і спорту підписали відкритого листа із закликом до світу об’єднати зусилля, щоб повернути кожну викрадену Росією українську дитину додому.
- Україна отримала від ЄС ще 1 мільярд євро за рахунок доходів від заморожених російських активів.
- Президент Володимир Зеленський призначив Альону Гетьманчук на посаду глави місії України при НАТО замість Наталі Галібаренко.
- До України повернули 1200 тіл загиблих, зокрема військових.
- ЄС погодив продовжити тимчасовий захист для українців до березня 2027 року.
У Запорізькі області лунають вибухи
У Запорізькі області лунають вибухи, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.
У Запорізькі області працюють сили ППО
У Запорізькі області працюють сили ППО, повідомив очільник ОВА Іван Федоров. В області оголошена тривога через загрозу російських безпілотників.