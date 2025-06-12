13 червня — 1206-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час:
- До України 13 червня повернули 1200 тіл загиблих, зокрема військових.
- ЄС погодив продовжити тимчасовий захист для українців до березня 2027 року.
- The New York Times з посиланням на військових повідомило, що армія РФ перетнула адмінмежу Дніпропетровської області. У Силах оборони заперечують
- Україна та РФ 12 червня провели наступний етап обміну тяжкопоранених і тяжкохворих.
- Українські підрозділи на Сумщині потроху відштовхують армійців РФ — Зеленський.
- Кабінет міністрів затвердив проєкт створення груп протиповітряного захисту, які формуватимуться з добровольчих формувань територіальних громад. Вони протидіятимуть дронам-камікадзе та іншим повітряним загрозам.
Унаслідок обстрілу Херсонщини 58-річний чоловік дістав поранення
У результаті атаки Росії по Херсонщині 58-річний чоловік зазнав мінно-вибухової травми та контузії.
Про це повідомили у Херсонській обласній адміністрації.
"Орієнтовно о 21:00 армія рф скинула вибухівку з дрона на жителя Білозерки", — йдеться у повідомленні.
Постраждалого було госпіталізовано — йому надають необхідну медичну допомогу.
Всесвітньо відомі спортсмени, актори та діячі закликали РФ повернути кожну викрадену українську дитину
The Wall Street Journal опублікували відкритий лист, який підписали Марина Абрамович, Шарлотта Генсбур, Бернар-Анрі Леві, Олександра Матвійчук, Шон Пенн, Салманом Рушді, Стінг, Еліна Світоліна та інші.
У листі йдеться про тисячі українських дітей, яких Росія викрала й продовжує викрадати, розлучати з родинами, вивозити у віддалені регіони, змінювати їхні імена та незаконно віддавати на всиновлення у російські сім’ї. Це свідоме знищення української ідентичності дітей та майбутнього цілої нації.
"Ми з іншими підписантами листа закликаємо світ об’єднати зусилля, щоб повернути кожну викрадену українську дитину додому. Це має бути безумовною частиною будь-якого мирного врегулювання".
"Азовці" взяли в полон шістьох окупантів на Торецькому напрямку
На Торецькому напрямку українські військові взяли в полон 6 російських окупантів. Вони ховались у підвалах зруйнованих будинків. Про це повідомляє корпус "Азов".
"Наслідки відбитих ворожих штурмів – це десятки блукаючих по лінії зіткнення окупантів. Саме таких "підвальних" мешканців шукають, беруть в полон або ліквідовують азовці на передовій", — йдеться у повідомленні.
На опублікованому відео, один з російських військових на позивний "Шантарам" мав поранення ноги. Згодом українські військові знайшли ще 5 окупантів. Вони знесилені ховались в підвалах та зруйнованих будівлях.
"- Ви візьмете нас в полон чи одразу розстріляєте. - В полон. Ми – не ви."
Зеленський підписав закон про захист для журналістів, які працюють в зоні бойових дій
Про це повідомив народний депутат Ярослав Юрчишин.
За словами Юрчишина, новий закон дозволяє медіа страхувати своїх працівників під час роботи в зоні бойових дій як за власний кошт, так і за грантові гроші.
Раніше страхові компанії не мали ліцензій на страхування журналістів, які працюють у зоні бойових дій через те, що не було необхідного законодавства. Новий закон це виправляє.
"Вітаю всіх, хто чекав цього моменту та брав участь у розробці законопроєкту. Ця ініціатива — на 100% про медіа, для медіа та із залученням самих медійників", — заявив Юрчишин.
Естонія передала Україні артилерійські боєприпаси
"Естонія передала додаткові артилерійські боєприпаси Україні. Безпека України – це європейська і трансатлантична безпека. Ми повинні продовжувати підтримувати Україну, щоб вона могла себе захистити і досягти справедливого, тривалого миру", – пише Міноборони країни у соцмережі Х.
СБУ передала в Національний Музей історії України у Другій світовій війні морський безпілотник Sea Baby
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Дрон-ветеран є частиною флоту морських надводних дронів СБУ, які під час повномасштабного вторгнення уразили 11 кораблів РФ та підірвали Кримський міст. Цей експонат належить до класу "багаторазових" безпілотників, які після виконання бойових завдань повертаються на пункт базування.
"Цей дрон успішно виконав декілька місій і сумарно пройшов по Чорному морю понад 4 тисячі кілометрів. Зокрема, представлений Sea Baby вів "морський бій" з російською авіацією у грудні 2024 року. Безпілотник отримав значні пошкодження, однак виконав бойові задачі та повернувся в пункт базування", — йдеться у повідомленні.
В СБУ зауважили, що наразі ушкодження не дозволяють використовувати цей дрон за призначенням, тому його повністю убезпечили та передали до музею. За словами бригадного генерала військової контррозвідки СБУ Івана Лукашевича, надводний морський дрон Sea Baby — унікальна розробка, яка за надійністю, технологічністю та універсальністю випереджає світові аналоги. Sea Baby виконують найрізноманітніші задачі в Чорному морі — від дистанційного мінування до атак на воєнні об'єкти та незаконно збудовані споруди в Криму.
На вокзалі в Одесі відкрили мистецький потяг із фотовиставкою про війну
На залізничному вокзалі в Одесі відкрився мистецький поїзд із фотовиставкою "Courage of a Nation" ("Відвага нації"). Фотографії зробив американський меценат Говард Баффет. Упродовж 3,5 років він документував наслідки війни в Харкові, Херсоні, Дніпрі, Сумах та інших містах України. Виставку можуть відвідати всі охочі до 17 червня включно.
Перший в Україні мистецький потяг складається з трьох спеціально переобладнаних вагонів. Виставку всередині супроводжує унікальне світлове та музичне оформлення. Автор фотовиставки Говард Баффет розповів, що найважчим у його роботі було бачити моменти прощання із загиблими:
"Не є проблемою бути біля фронту, чи коли йдуть обстріли, найскладніші моменти, це бачити поховання. Під час поховання впала жінка на коліна біля процесії, для України це велика втрата, покоління втрачається, це найскладніше".
Мистецький поїзд" вирушає в подорож країною й відвідає 63 вокзали — від Одеси, де він перебуватиме до 17 червня включно, до прифронтових регіонів та Карпат. Виставку можна переглянути безкоштовно, а щоб потрапити без черги, достатньо попередньо зареєструватися.
Швейцарія продовжить блокувати активи осіб, які мають зв’язки із Януковичем
Федеральний Верховний суд Швейцарії оприлюднив рішення, відповідно до якого жодні заморожені активи пов’язаних із Януковичем осіб не можуть бути виведені до ухвалення остаточного рішення у справі про конфіскацію.
Федеральний адміністративний суд відхилив три апеляції на заморожування рахунків у 2024 році. Заявники також не змогли досягти успіху у Федеральному Верховному суді. Федеральна рада Швейцарії ухвалила рішення про блокування активів осіб, які мають політичні зв’язки із Януковичем, у 2022 та 2023 роках на підставі законів, що регулюють поводження із незаконно набутими активами іноземних політичних діячів.
Два десятки атак військ РФ по Нікопольщині: загинув чоловік, пошкоджена інфраструктура
13 червня російська армія вдарила з артилерії по Покровській громаді, що у Нікопольському районі Дніпропетровщини. Внаслідок обстрілу загинула людина. Загалом впродовж дня Нікопольщина зазнала два десятки атак.
Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
За його словами, через снаряд, який поцілив по присадибній ділянці, загинув 72-річний чоловік. Пошкоджено приватний будинок, додали в обласній прокуратурі.
Протягом дня російські військові атакували райцентр, Покровську, Червоногригорівську, Марганецьку громади. Застосовували артилерію та безпілотники.
Медиків не призначатимуть на непрофільні посади у війську — МОЗ
Медиків, фармацевтів і реабілітологів відтепер не можна призначати на непрофільні посади у війську. Єдиний виняток – добровільна згода самого військовослужбовця на таке призначення. Про це інформує пресслужба Мінохорони здоров'я у п’ятницю, 13 червня.
12 червня набув чинності указ президента №397/2025, який вніс зміни до положення про проходження громадянами військової служби у Збройних Силах України. Цей документ деталізує умови проходження служби для громадян із медичною й фармацевтичною освітою та фахівців з реабілітації, зокрема – в умовах воєнного стану.
The New York Times пише, що РФ перетнула адмінмежу Дніпропетровської області. У Силах оборони заперечують
The New York Times написало, що російські війська вперше з часів повномасштабної війни перетнули адмінмежу Дніпропетровщини. Видання повідомило це, посилаючись на дані українських військових, які воюють на даній ділянці.
Зокрема, у статті наводять слова військового 72-ї бригади про те, що армія РФ "використовує тактику малих груп — від двох до чотирьох, іноді шістьох солдатів, які переміщуються від лінії дерев до лінії дерев або від будівлі до будівлі".
Також видання наводить мапу Інституту вивчення війни, згідно з якою російські військові, просуваючись на заході Донеччини, закріпилися в цьому районі.
Речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов у коментарі Суспільному зазначив, що нині ситуація незмінна і даних про те, що армія РФ перетнула адмінмежу Дніпропетровщини, немає. Він додав, що нова інформація з огляду на розвіддані може з'явитися ввечері 13 червня.
Відсутність російських військ на території Дніпропетровщини підтвердив і пресофіцер ОСУВ "Хортиця" Андрій Задубінний. "Проникнення ворога на територію Дніпропетровської області не зафіксовано. Ми спростовуємо цю інформацію. Можливо вони (Американський інститут вивчення війни — ред.) аналізують якісь російські джерела, можливо якісь ще. За нашими даними, не зафіксовано, що вони (війська РФ — ред.) проникли на Дніпропетровщину", — сказав він. За словами начальника служби зв'язків з громадськістю 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців Арсенія Приліпки, інформація щодо перетину військами РФ адмінмежі Дніпропетровщини не відповідає дійсності.
До України повернули тіла 1200 загиблих
До України за результатами репатріаційних заходів в Україну тіла 1200 загиблих, повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
За твердженням російської сторони, тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям. Репатріація відбулася згідно домовленостей у Стамбулі.
Слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС мають провести всі необхідні експертизи та ідентифікацію тіл.
ЄС погодив продовжити тимчасовий захист для українців до березня 2027 року
Рада Європейського Союзу одностайно підтримала пропозицію продовжити тимчасовий захист для понад 4 мільйонів українців, які тікають від російської агресії, до 4 березня 2027 року. Про це йдеться у заяві Ради ЄС. Зараз тимчасовий захист діє до 4 березня 2026 року, тепер його продовжать до 4 березня 2027 року. У ЄС повідомляють, що система тимчасового захисту зменшує навантаження на національні системи надання притулку, оскільки особам, які підпадають під цей вид захисту, не потрібно подавати заяву про надання притулку індивідуально. Продовження до березня 2027 року є сигналом для переміщених осіб з України, що їм не потрібно подавати заяву про надання притулку. Продовження не змінює умов рішення від березня 2022 року щодо категорій осіб, на яких поширюється тимчасовий захист, або прав, якими вони користуються. Остаточне рішення щодо тимчасового захисту ухвалять найближчими тижнями.
Зеленський призначив нову главу Місії України при НАТО
Президент Володимир Зеленський 13 червня призначив директорку центру "Нова Європа" та позаштатну старшу аналітикиню Євразійського центру Atlantic Council (США) Альону Гетьманчук новою главою Місії України при НАТО.
Відповідний указ оприлюднений на сайті президента.
Хакери ГУР ударили по сервісах митниці, податкової служби РФ та РЖД — джерела
Хакери Головного управління розвідки Міноборони України ударили по сервісах російської митниці, податкової служби РФ та “Російських залізницях” (РЖД).
Про це повідомляють джерела Суспільного у спецслужбах.
Кіберфахівці Головного управління розвідки з 10 по 12 червня провели серію успішних кібератак на ресурси російської податкової та митної служби, через що на деякий час був паралізований внутрішній документообіг. У Федеральній митній службі РФ підтвердили DDoS-атаку, але назвали це формулюванням “інформаційний обмін з операторами зовнішньоекономічної діяльності ускладнено”.
Кібератаки також зазнали дотичні до митниці та податкової служби РФ сервіси, зазначили джерела. Зокрема, це “Контур” — провідний російський розробник цифрових сервісів для бухгалтерії та бізнесу, “Честный знак” — національна система цифрового маркування та “ГосКлюч” — сервер електронного підпису.
Також хакери ГУР повторили атаку на сайт та мобільний сервіс “РЖД”. Учора, 12 червня, протягом дня росіяни знову не змогли купити квитки на поїзд через сайт та мобільний додаток російської залізниці. Найбільше скарг надійшло із Санкт-Петербургу, Тверської та Свердловської області РФ.
У компанії підтвердили технічні проблеми із сайтом та мобільним додатком через потужну DDoS-атаку та порекомендували росіянам купувати квитки в касах на залізничних станціях та вокзалах.
Повітряні сили вночі збили 28 дронів
У ніч на 13 червня Сили протиповітряної оборони збили 28 дронів, якими російська армія атакувала Україну, ще 15 безпілотників були втрачено локаційно.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Загалом Сили ППО знешкодили 43 з 55 БпЛА, які російські війська випустили по території України. Крім того, армія РФ атакувала 4-ма балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23.
Головними напрямками атаки були Харківщина, Донеччина та Дніпропетровщина.
"Станом на 09.00 протиповітряною обороною знешкоджено 43 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та півдні країни. 28 — збито вогневими засобами ураження, 15 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ", — повідомили в ПС.
Влучання зафіксували у 9 місцях.
Вибухи в окупованому Криму: Міноборони РФ заявило про збиття сімдесяти дронів
Міноборони Росії заявило про збиття 70 дронів над територією окупованого Криму в ніч на 13 червня. Також повідомляють про сім знищених безпілотників над акваторією Чорного моря.
Про це російське відомство повідомило у Telegram.
Як повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер", дрони долетіли до аеродромів "Саки", "Гвардійське" та "Кіровське". Підтвердження наразі немає.
Вибухи, як пише ресурс, лунали по всій території Криму: в Євпаторії, Севастополі, Бахчисарайському районі, Феодосії, Алушті, Саках, Новофедорівці, Качі та Кіровському районі.
Путін заявив про створення у РФ військ безпілотних систем
Очільник РФ Володимир Путін 12 червня заявив про створення у російській армії військ безпілотних систем як окремого роду військ.
Про це він сказав на нараді з питань держпрограми озброєнь, повідомляє російська служба BBC.
"Ми знаємо, як противник діє. Але загалом не вважаю, що ми десь у чомусь тут запізнюємося. До того ж мені здається, що ми накопичили хороший досвід, щоб створити цей рід військ", — додав він. Раніше міністр оборони Росії Андрій Білоусов вже анонсував створення військ безпілотних систем у грудні минулого року.