"Азовці" взяли в полон шістьох окупантів на Торецькому напрямку

На Торецькому напрямку українські військові взяли в полон 6 російських окупантів. Вони ховались у підвалах зруйнованих будинків. Про це повідомляє корпус "Азов".

"Наслідки відбитих ворожих штурмів – це десятки блукаючих по лінії зіткнення окупантів. Саме таких "підвальних" мешканців шукають, беруть в полон або ліквідовують азовці на передовій", — йдеться у повідомленні.

На опублікованому відео, один з російських військових на позивний "Шантарам" мав поранення ноги. Згодом українські військові знайшли ще 5 окупантів. Вони знесилені ховались в підвалах та зруйнованих будівлях.

"- Ви візьмете нас в полон чи одразу розстріляєте. - В полон. Ми – не ви."