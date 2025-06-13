ЄС передав Україні ще 1 млрд євро за рахунок російських активів

Україна отримала від Європейського Союзу ще 1 мільярд євро за рахунок доходів від заморожених російських активів. Це пʼятий транш макрофінансової допомоги від ЄС у межах ініціативи "Групи семи" (G7) ERA .

Про це у телеграм-каналі повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За словами глави уряду, залучені кошти спрямують на покриття ключових видатків державного бюджету.

Загалом за ініціативою ERA Україна вже отримала від Євросоюзу 7 мільярдів євро.

Заморожені російські активи: що наразі відомо

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну закордоном виявили заморожені активи Банку Росії на майже 280 млрд євро — понад дві третини з них в Євросоюзі.

Бельгійська компанія Euroclear тримає близько 191 млрд євро, що належать російському Центробанку, яка у 2023 році заробила на них близько 4,4 млрд євро, пише Financial Times із посиланням на фінансовий звіт Euroclear.

У березні 2024 року стало відомо, що лідери Євросоюзу ухвалили "політичне" рішення щодо використання доходів із заморожених російських активів для України, проте без плану дій. Водночас, як ідеться у спільній заяві за підсумками першого дня саміту ЄС, домовились "продовжити роботу" над планом їхнього використання.

8 травня посли країн ЄС погодили принципові заходи щодо використання надприбутків від заморожених російських активів на відновлення та озброєння України.

23 жовтня Рада ЄС ухвалила рішення, згідно з яким Україна отримає від Євросоюзу кредит на суму до 35 мільярда євро в рамках зобов'язань G7.