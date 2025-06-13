Президент Володимир Зеленський призначив директорку центру “Нова Європа” та позаштатну старшу аналітикиню Євразійського центру Atlantic Council (США) Альону Гетьманчук новою главою Місії України при НАТО.

Відповідний указ оприлюднений на сайті президента.

Документ датований 13 червня 2025 року.

Раніше представницею України в НАТО працювала Наталія Галібаренко.

Президент Володимир Зеленський призначив Альону Гетьманчук новою главою Місії України при НАТО. Сайт президента України

У своєму пості у Фейсбуці Гетьманчук написала, що зараз критично важливий час для майбутнього України, для майбутнього самого НАТО і для майбутнього України в НАТО.

“Усвідомлюю відповідальність. Дякую за довіру”, — написала Гетьманчук.

Вона додала, що наразі повністю занурена в підготовку до Саміту в Гаазі.

Про те, що Зеленський погодив призначення представників України в НАТО та ООН, президент повідомив у своєму зверненні у грудні 2024 року. Він зазначив, що погодив понад 30 нових призначень на посади українських послів. Зеленський повідомив, що Альона Гетьманчук обійме посаду представниці України в НАТО, колишній заступник міністра закордонних справ та експосол Німеччини Андрій Мельник стане представником України в ООН замість Сергія Кислиці, а заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял буде послом України в Туреччині.