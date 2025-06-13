ЄС погодив продовжити тимчасовий захист для українців до березня 2027 року

Рада Європейського Союзу одностайно підтримала пропозицію продовжити тимчасовий захист для понад 4 мільйонів українців, які тікають від російської агресії, до 4 березня 2027 року.

Про це йдеться у заяві Ради ЄС.

Зараз тимчасовий захист діє до 4 березня 2026 року, тепер його продовжать до 4 березня 2027 року.

У ЄС повідомляють, що система тимчасового захисту зменшує навантаження на національні системи надання притулку, оскільки особам, які підпадають під цей вид захисту, не потрібно подавати заяву про надання притулку індивідуально. Продовження до березня 2027 року є сигналом для переміщених осіб з України, що їм не потрібно подавати заяву про надання притулку.

Продовження не змінює умов рішення від березня 2022 року щодо категорій осіб, на яких поширюється тимчасовий захист, або прав, якими вони користуються.

Остаточне рішення щодо тимчасового захисту ухвалять найближчими тижнями.

"Ми продовжуватимемо надавати захист мільйонам українських біженців ще протягом року. Польське головування також ініціювало обговорення стратегії поступового скасування тимчасового захисту після досягнення справедливого миру. Найближчим часом ми працюватимемо над спільними рішеннями для всього ЄС у цій сфері, зокрема в контексті повернення до України", — заявив міністр внутрішніх справ Польщі Томаш Семоняк.

Польща головує у Євросоюзі до 1 липня 2025 року.

Програму тимчасового захисту запровадили 4 березня 2022 року, коли українці масово почали виїжджати за кордон через російську війну. У червні 2024 року Європейська Рада вирішила продовжити цей статус ще на рік – до 4 березня 2026 року.