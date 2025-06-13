"Росія краде українських дітей": Світові зірки підписали відкритого листа

Світові зірки кіно, сцени і спорту підписали відкритого листа із закликом до світу об’єднати зусилля, щоб повернути кожну викрадену Росією українську дитину додому.

Відкритого листа опублікувала газета The Wall Street Journal.

Лист підписали режисерка Марина Абрамович, акторка Шарлотта Генсбур, письменник Бернар-Анрі Леві, правозахисниця Олександра Матвійчук, актор Шон Пенн, письменник Салман Рушді, співак Стінг, тенісистка Еліна Світоліна та голова ОПУ Андрій Єрмак.

У листі зазначається, що з 24 лютого 2022 року тисячі українських дітей були насильно забрані з їхніх домівок у Херсонській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях.

"Вони не загинули у війні. Їх забрала окупаційна армія, відірвала від їхніх сімей, шкіл, мови, самого їхнього життя, яким вони його знали", — йдеться у листі.

Зазначається, що у відповідь Україна започаткувала ініціативу "Bring Kids Back UA". Ця операція, що здійснюється у співпраці з міжнародними партнерами та громадянським суспільством, спрямована на пошук цих дітей, повернення їх додому та підтримку їхньої реінтеграції.

Автори зазначають, що Україна стикається не лише з гуманітарною кризою, а й цілеспрямованою кампанією зі "знищення ідентичності цілого покоління та перерізання всіх шляхів назад".

За даними незалежних слідчих, дітей, незаконно депортованих до Росії, часто розміщують у незнайомих сім'ях, у закритих установах або таборах військового типу.

"Це не безпечні притулки. Це місця перевиховання та тиску, де дітей ізолюють, позбавляють будь-чого, а в деяких випадках ледве годують. Деяким кажуть забути свої імена. Деяким кажуть, що України ніколи не існувало. Після того, як дитину змушують відмовитися від своєї української ідентичності, навчають ненависті до України та записують до воєнізованих структур для підготовки до військової служби, а потім відправляють на передову", — йдеться у листі.

Автори порівнюють ці табори з таборами ІДІЛ, де викрадених дітей перетворювали на "маленьких левів халіфату": "Викрадачі перетворюють українських дітей на дітей-солдатів у лавах російської армії" .

"Доля більшості цих дітей досі невідома. Однак ця русифікація української молоді є частиною кампанії Путіна зі знищення України як нації та одним із його внесків, разом з його армією та ідеологами, у світову історію ганьби", — йдеться у листі.

У листі наголошують, що цей акт є не просто порушенням міжнародного права, — це "образа людства".

Автори і підписанти висловлюють відданість підтримці України і виступають "проти цієї гидоти".

Автори наголосили, що вважають, що пошук, ідентифікація та повернення додому кожної викраденої дитини є абсолютною передумовою для справедливого та тривалого миру і закликають всі долучитися своїм до них, чинити тиск на своїх представників і підтримати роботу тих, хто розшукує викрадених дітей та повертає їх додому.

"Ми просимо вас діяти не як дипломати, посадовці , а як люди. Як батьки. Як люди, які розуміють, що означає втратити кохану людину, і що означає ніколи її не повернути. Будьмо єдині, незалежно від національності, професії чи ідеології. Скажімо це разом, чітко та без вагань: Діти не підлягають обговоренню. Поверніть їх. Зараз же", резюмують автори листа.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак опублікував посилання на лист і закликав небайдужих долучатися до його підписання.

Що відомо про викрадення Росією українських дітей

Уповноважена президента з прав дитини Дар'я Герасимчук раніше інформувала, що станом на кінець березня 2023 року українській владі точно відомо про понад 19,5 тисяч дітей вивезених з ТОТ до Росії, але їх складно точно підрахувати через окупацію.

5 квітня 2023 року 49 країн світу у спільній заяві засудили РФ за організацію засідання Радбезу стосовно нібито правових підстав викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій. Велика Британія заблокувала трансляцію виступу російської уповноваженої з прав дітей Львової-Бєлової на ресурсах ООН, закликавши її відповідати за свої дії перед судом в Гаазі.

В Офісі генпрокурора вказали, що єдиного прозорого алгоритму чи механізму, який дає можливість повертати депортованих до Росії українських дітей, на сьогодні немає.

17 березня 2023 року МКС видав ордер на арешт Путіна та Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації та переміщенні українських дітей.