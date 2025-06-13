В Україну повернули 1200 тіл загиблих громадян

За результатами проведених репатріаційних заходів з Росії в Україну повернули тіла 1200 полеглих українських громадян.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Правоохоронні органи та МВС проведуть всі необхідні процедури для ідентифікації тіл загиблих.

За твердженням російської сторони тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям. Репатріація відбулася згідно з домовленостями у Стамбулі.

Раніше помічник російського лідера Путіна Володимир Мединський заявив, що Україна нібито "несподівано перенесла на невизначений термін обмін тіл загиблих та обмін військовополоненими".

За його словами, перша партія 1212 тіл загиблих бійців ЗСУ "вже прибула до рефрижераторів у район обміну", і Україні нібито передали перший список із 640 військовополонених, щоб розпочати обмін.

У Координаційному штабі у відповідь на заяви росіян повідомили, що команди з обох боків дійсно вели роботу у двох напрямках — репатріації тіл загиблих військових та обміну полонених. Та домовленостей щодо точних дат обміну та підтвердження списків не було.

Заступник голови Координаційного штабу Андрій Юсов у коментарі Суспільному заявив, що відео, опубліковане росіянами, у якому показали рефрижератори з нібито тілами загиблих українських військових, зняли не на визначеному місці обміну.

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