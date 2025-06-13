США допомагають Ізраїлю перехоплювати іранські ракети — Аxios

США допомагають перехоплювати балістичні ракети, які Іран запустив по Ізраїлю у відповідь на ізраїльську атаку вночі 13 червня.

Про це повідомляє Axios з посиланням на ізраїльського чиновника та високопосадовця США.

Американський чиновник, який підтвердив задіяння американських систем протиповітряної оборони, заявив, що США працюють над захистом громадян США та їхнього майна в Ізраїлі.

Ізраїльські системи протиракетної оборони випустили десятки ракет Arrow, щоб спробувати їх перехопити.

За словами очевидців та відео, опублікованих в Інтернеті, кілька іранських ракет влучили в центр Тель-Авіва. Ізраїльські служби екстреної допомоги повідомили про 15 поранених.

Атака Ізраїлю на Іран

У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію проти ядерної програми Ірану. Ізраїльські ВПС завдали ударів по десятках цілей на території Ірану, включно з об'єктами, що мають відношення до збагачення урану та іншими військовими об’єктами.

Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що метою операції є "завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях". Він наголосив, що операція триватиме стільки, скільки буде потрібно, аж до повного виконання завдання.

Унаслідок атаки загинули командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі та начальник Генштабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері, повідомило Іранське державне інформагентство.

Також 13 червня Іран запустив у бік території Ізраїлю понад 100 безпілотників у відповідь на ізраїльські удари по десятках цілей.

Крім того, після ізраїльської атаки низка країн закрили свій повітряний простір.

МАГАТЕ висловило занепокоєння щодо ударів по ядерних об'єктах, додавши, що підвищення рівня радіації наразі немає.

Іран вимагає скликати екстрене засідання Радбезу ООН. Низка країн світу, зокрема Велика Британія, Китай, Оман закликали до деескалації на Близькому Сході.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що всередині одного з ядерних обʼєктів Ірану зафіксували забруднення.