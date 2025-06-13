Іран запустив свої ракети в бік Ізраїлю — ЦАХАЛ

ЦАХАЛ повідомив про запуск Іраном ракет у бік Ізраїлю. Працюють системи протиповітряної оборони.

Про це йдеться у повідомленні Ізраїльської армії.

"Нещодавно ЦАХАЛ ідентифікував ракети, запущені з Ірану в бік території держави Ізраїль. Системи захисту працюють, щоб перехопити загрозу", — йдеться у повідомленні.

Сирени спрацювали у кількох регіонах Ізраїлю. Жителям країни пропонують пройти в укриття і залишатися там до подальшого розпорядження.

Залишити захищений простір дозволяється лише після чіткої вказівки. Продовжуйте виконувати вказівки командування тилу.

ЦАХАЛ закликав не публікувати та не поширювати місця та кадри влучань.

Атака Ізраїлю на Іран

У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію проти ядерної програми Ірану. Ізраїльські ВПС завдали ударів по десятках цілей на території Ірану, включно з об'єктами, що мають відношення до збагачення урану та іншими військовими об’єктами.

Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що метою операції є "завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях". Він наголосив, що операція триватиме стільки, скільки буде потрібно, аж до повного виконання завдання.

Унаслідок атаки загинули командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі та начальник Генштабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері, повідомило Іранське державне інформагентство.

Також 13 червня Іран запустив у бік території Ізраїлю понад 100 безпілотників у відповідь на ізраїльські удари по десятках цілей.

Крім того, після ізраїльської атаки низка країн закрили свій повітряний простір.

МАГАТЕ висловило занепокоєння щодо ударів по ядерних об'єктах, додавши, що підвищення рівня радіації наразі немає.

Іран вимагає скликати екстрене засідання Радбезу ООН. Низка країн світу, зокрема Велика Британія, Китай, Оман закликали до деескалації на Близькому Сході.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що всередині одного з ядерних обʼєктів Ірану зафіксували забруднення.