Ізраїль завдав удару по ще одному ядерному обʼєкту Ірану

Армія Ізраїля завдала удару по ядерному обʼєкту Ірану поблизу Ісфахана. Це вже другий ядерний обʼєкт Ірану, атаку на який підтвердив Ізраїль.

Про це в армії Ізраїлю повідомили журналістам, передає The Times of Israel.

За даними видання, армія Ізраїля підтвердила ураження двох ядерних обʼєктів — Натанз та Ісфахан. Раніше BBC повідомляли, що армія Ізраїлю уразила також ядерний обʼєкт Фордо. The Times of Israel теж заявляє про ураження Фордо.

"Ми не дозволимо Ірану просуватися до ядерної бомби. Ми не дозволимо розробляти ракети, призначені для того, щоб завдати нам шкоди", — заявили в армії Ізраїлю.

Раніше керівник МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що всередині одного з ядерних обʼєктів Ірану зафіксували забруднення.

Атака Ізраїлю на Іран

У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію проти ядерної програми Ірану. Ізраїльські ВПС завдали ударів по десятках цілей на території Ірану, включно з об'єктами, що мають відношення до збагачення урану та іншими військовими об’єктами.

Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що метою операції є "завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях". Він наголосив, що операція триватиме стільки, скільки буде потрібно, аж до повного виконання завдання.

Унаслідок атаки загинули командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі та начальник Генштабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері, повідомило Іранське державне інформагентство.

Також 13 червня Іран запустив у бік території Ізраїлю понад 100 безпілотників у відповідь на ізраїльські удари по десятках цілей.

Крім того, після ізраїльської атаки низка країн закрили свій повітряний простір.

МАГАТЕ висловило занепокоєння щодо ударів по ядерних об'єктах, додавши, що підвищення рівня радіації наразі немає.

Іран вимагає скликати екстрене засідання Радбезу ООН. Низка країн світу, зокрема Велика Британія, Китай, Оман закликали до деескалації на Близькому Сході.