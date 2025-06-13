Путін поговорив із лідерами Ірану та Ізраїлю

Очільник Росії Володимир Путін провів окремі телефонні розмови із премʼєр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу та президентом Ірану Масудом Пезешкіаном на фоні атак Ізраїлю на Іран 13 червня.

Про це повідомляє пресслужба адміністрації Путіна.

Путін під час розмови з Нетаньягу заявив тому, що "Росія засуджує дії Ізраїлю, які порушують устав ООН і міжнародні права".

У розмові з Пезешкіаном російський президент висловив "співчуття" керівництву та народу Ірану "у зв'язку з численними людськими жертвами внаслідок ізраїльських ударів".

Путін заявив обом лідерам, що хоче "продовжувати тісні контакти заради врегулювання ситуації".

Раніше посол Ізраїлю в ООН Денні Данон заявляв, що премʼєр-міністр Ізраїля Беньямін Нетаньягу дзвонив лідерам країн та пояснював, навіщо Ізраїль атакував Іран.

Атака Ізраїлю на Іран

У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію проти ядерної програми Ірану. Ізраїльські ВПС завдали ударів по десятках цілей на території Ірану, включно з об'єктами, що мають відношення до збагачення урану та іншими військовими об’єктами.

Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що метою операції є "завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях". Він наголосив, що операція триватиме стільки, скільки буде потрібно, аж до повного виконання завдання.

Унаслідок атаки загинули командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі та начальник Генштабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері, повідомило Іранське державне інформагентство.

Також 13 червня Іран запустив у бік території Ізраїлю понад 100 безпілотників у відповідь на ізраїльські удари по десятках цілей.

Крім того, після ізраїльської атаки низка країн закрили свій повітряний простір.

МАГАТЕ висловило занепокоєння щодо ударів по ядерних об'єктах, додавши, що підвищення рівня радіації наразі немає.

Іран вимагає скликати екстрене засідання Радбезу ООН. Низка країн світу, зокрема Велика Британія, Китай, Оман закликали до деескалації на Близькому Сході.