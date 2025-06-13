Посол Ізраїля в ООН Денні Данон заявив, що Іран нібито планував вторгнення в Ізраїль після завершення програми з розробки ядерної зброї. Тому Ізраїль атакував Іран, щоб превентивно цьому зашкодити.

Про це Денні Данон заявив під час засідання Генеральної асамблеї ООН 13 червня.

За словами посла, атака Ізраїля була "продуманою дією" у відповідь на нібито екзистенційну загрозу від Ірану.

"Роками іранський режим фінансував та керував атаками проти Ізраїлю через своїх терористичних посередників, ХАМАС, Хезболлу та хуситів. Іран підживлював нестабільність у регіоні, відкрито заявляючи про свій намір знищити та ліквідувати державу Ізраїль", — заявив Денні Данон.

Ізраїль та Іран не мають спільного кордону. Між країнами пролягає відстань у близько 1200 км. Країни розділяють Ірак та Йорданія. Ракети між країнами долітають близько 10 хвилин, а ударні дрони — до 9 годин.

Він також повідомив, що не знає скільки триватимуть атаки на Іран та атаки у відповідь на Ізраїль.

"Ми готуємо населення Ізраїлю до нападу з боку Ірану. Минулої ночі вони відправили понад 100 безпілотників, які ми перехопили. Ми очікуємо ще більше снарядів, і ми готуємо населення до дуже інтенсивних днів, які нас чекають. Ми продовжуватимемо діяти, доки не дізнаємося, що ми усунули загрозу", — сказав посол Ізраїля в ООН.

Раніше повідомлялось, що Ізраїль планує вести операцію проти Ірану ще два тижні. Цілями будуть "іранська ядерна програма, військове керівництво і ракетний арсенал".

За його словами, премʼєр-міністр Ізраїля Беньямін Нетаньягу дзвонив лідерам країн та пояснював, навіщо Ізраїль атакував Іран.

"Я очікую, що Рада Безпеки збереться сьогодні. І я поясню Раді, чому ми зробили те, що зробили, і я очікую, що рада безпеки зрозуміє наше рішення", — сказав Денні Данон.

Рада безпеки ООН збереться 13 червня о 22:00 за київським часом для обговорення ситуації між Ізраїлем та Іраном.