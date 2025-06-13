У Тель-Авіві через атаку на Іран скасували ЛГБТ-парад

Міська влада Тель-Авіва після ударів Ізраїлю по іранських ядерних та військових цілях скасувати цьогорічний ЛГБТ-парад, побоюючись відповіді від Ірану.

Про це пише Times of Israel.

Влада очікує, що Тегеран відповість на ізраїльський удар найближчими годинами. Очікувалося, що марш, найбільший подібний захід на Близькому Сході, привабить тисячі людей до міста.

Зазначається, що це мав бути перший прайд в Тель-Авіві із 7 жовтня 2023 року, коли ХАМАС почав напад на Ізраїль.

Атака Ізраїлю на Іран

У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію проти ядерної програми Ірану. Ізраїльські ВПС завдали ударів по десятках цілей на території Ірану, включно з об'єктами, що мають відношення до збагачення урану та іншими військовими об’єктами.

Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що метою операції є "завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях". Він наголосив, що операція триватиме стільки, скільки буде потрібно, аж до повного виконання завдання.

Унаслідок атаки загинули командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі та начальник Генштабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері, повідомило Іранське державне інформагентство.

Також 13 червня Іран запустив у бік території Ізраїлю понад 100 безпілотників у відповідь на ізраїльські удари по десятках цілей.

Крім того, після ізраїльської атаки низка країн закрили свій повітряний простір.

МАГАТЕ висловило занепокоєння щодо ударів по ядерних об'єктах, додавши, що підвищення рівня радіації наразі немає.

Іран вимагає скликати екстрене засідання Радбезу ООН. Низка країн світу, зокрема Велика Британія, Китай, Оман закликали до деескалації на Близькому Сході.