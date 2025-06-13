Ізраїль готував удар на Іран 8 місяців

Ізраїль готував атаку на Іран протягом 8 місяців у цілковитій таємниці.

Про це повідомляє видання Axios.

За даними видання, Ізраїль розробляв операцію з жовтня 2024 року. Причиною для атаки на Іран в Ізраїлі називають розробку ядерної зброї Іраном. Уряд Ізраїля вважає ядерну зброю Ірану "екзистенційною загрозою" для себе.

Ізраїль готувався до атаки попри наміри США укласти ядерну угоду з Іраном. Премʼєр-міністр Ізраїля Беньямін Нетаньягу повідомляв адміністрації президента Трампа, що "не атакуватиме Іран". Білий дім своєю чергою заявив, що атака Ізраїля на Іран буде "особистою справою" Ізраїля.

Та через кілька годин після початку операції проти Ірану, в уряді Ізраїлю повідомляли, що атака скоординована із США. У США цю інформацію заперечили.

Двоє ізраїльських чиновників заявили виданню, що президент Трамп та його помічники лише публічно вдавали, що виступають проти нападу Ізраїлю, і не висловлювали своєї незгоди приватно. "У нас був чіткий дозвіл США", – стверджував співрозмовник видання.

Трамп підтвердив журналістам, що знав про атаку Ізраїля на Іран. Але заперечив координацію Ізраїля та США у початку такої операції. Державний секретар Марко Рубіо заявив, що напад Ізраїлю був "одностороннім" без участі США.

Атака Ізраїлю на Іран

У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію проти ядерної програми Ірану. Ізраїльські ВПС завдали ударів по десятках цілей на території Ірану, включно з об'єктами, що мають відношення до збагачення урану та іншими військовими об’єктами.

Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що метою операції є "завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях". Він наголосив, що операція триватиме стільки, скільки буде потрібно, аж до повного виконання завдання.

Унаслідок атаки загинули командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі та начальник Генштабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері, повідомило Іранське державне інформагентство.

Також 13 червня Іран запустив у бік території Ізраїлю понад 100 безпілотників у відповідь на ізраїльські удари по десятках цілей.

Крім того, після ізраїльської атаки низка країн закрили свій повітряний простір.

МАГАТЕ висловило занепокоєння щодо ударів по ядерних об'єктах, додавши, що підвищення рівня радіації наразі немає.

Іран вимагає скликати екстрене засідання Радбезу ООН. Низка країн світу, зокрема Велика Британія, Китай, Оман закликали до деескалації на Близькому Сході.