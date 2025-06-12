50-річчя дипвідносин: Євросоюз і Китай планують провести ювілейний саміт у липні

Євросоюз та Китай 24-25 липня планують провести спільний саміт на тлі економічної напруженості та митних тарифів, запроваджених Сполученими Штатами.

Про це повідомляє Politico, посилаючись на дипломатичні джерела.

Вказується, що захід буде присвячений 50-річчю дипломатичних відносин між Брюсселем та Пекіном.

За словами співрозмовників видання, європейський економічно-політичний блок на зустрічі представлятимуть президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і голова Європейської ради Антоніу Кошта. Європейська сторона сподівається, що глава Китаю Сі Цзіньпін буде присутній на ювілеї, присвяченому дипвідносинам між ЄС та КНР, але поки що це не підтверджено.

Також джерела журналістів розповіли, що перший день зустрічі пройде в Пекіні, а другий – у китайській провінції Аньхой.

Як зазначає видання, однією з цілей саміту для Китаю є те, щоб Євросоюз скасував мита на електромобілі. Минулого тижня у китайському Міністерстві торгівлі заявили, що переговори з Брюсселем про це перебувають на завершальній стадії.

Водночас представництво Китаю при ЄС відмовилося від коментарів, а його речник лише сказав, що саміт відбудеться у другій половині липня. Європейська комісія поки ніяк це не коментувала.

Раніше газета Financial Times із посиланням на проінформовані джерела повідомляла, що проведення самітів ЄС-Китай традиційно чергується між Брюсселем і Пекіном. Зазвичай прем'єр-міністр КНР відвідує саміт у Брюсселі, а Сі – в Пекіні, але, за даними журналістів, у ЄС вважають, що важливість цієї зустрічі – з нагоди півстоліття дипломатичних відносин – означає, що лідер Китаю повинен бути присутнім на саміті.

Напруженість між Брюсселем і Пекіном зросла після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, коли ЄС звинуватив Китай у підтримці Кремля. Блок також запровадив тарифи на імпорт китайських електромобілів, стверджуючи, що вони є субсидованими.

Що відомо про "тарифи Трампа"

2 квітня Трамп оголосив про запровадження мит на продукцію зі 185 країн і територій. Він повідомив про встановлення мінімальної ставки мита на імпортні товари на рівні 10%. Зокрема для товарів з Європейського Союзу діятиме мито — 20%. Тарифна ставка для Китаю тоді становила 34%. Для окремих країн передбачено індивідуальні тарифи.

Крім того, з 3 квітня адміністрація США запровадила 25% мито на всі імпортовані в країну автомобілі.

В українському Мінекономіки заявили, що 10% мита для України — це "складно, але не критично".

4 квітня Китай відповів на запровадження адміністрацією президента США Дональда Трампа нових підвищених мит, встановивши тарифи для всього американського імпорту товарів на рівні 34%. Вони почали діяти 10 квітня.

9 квітня Трамп заявив, що США підвищують митну ставку на китайський імпорт з до 125%. До цього мито на імпортні китайські товари та сировину складало 104%.

У відповідь Китай запровадив додаткові 84% мит на імпортні товари із США.

10 квітня у Білому домі заявили, що ставка тарифів США на китайський імпорт зараз фактично становить 145%. Останній указ американського президента Дональда Трампа підвищує тарифи для Пекіну до 125% з 84%. Але це на додачу до 20% тарифу на фентаніл, який Трамп раніше запровадив проти Китаю.