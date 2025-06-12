До початку нового опалювального сезону Україна, найімовірніше, зможе досягти приросту нових енергопотужностей, втрачених через масовані повітряні атаки РФ. Йдеться про 1ГВт.

Про це на брифінгу розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

"Якщо все буде добре, то до опалювального сезону гігават, який оголошував президент (Володимир Зеленський — ред.) торік, цього року таки станеться, скоріш за все. Нехай навіть пізніше, але все одно ці потужності почнуть працювати", – сказав він.

За його оцінками зараз у різних регіонах України вже будується або підготовлене до запуску близько 600–650 МВт нової генерації електроенергії. Ще низка проєктів перебуває на етапі попередніх робіт.

"І їх теж вистачає, тому якщо казати чи це близько до ідеалу, то це скоріше половина. Але 50% від оптимальної кількості – це вже добрий для України результат, враховуючи війну, враховуючи всю ситуацію, я вважаю, що це цілком прийнятний і добрий результат", – сказав Харченко.

Крім цього він зауважив, що за умови наявності необхідного обсягу газу та відсутності нових атак з боку РФ на енергетичну інфраструктуру, в Україні взимку не буде обмежень електропостачання.

"Якщо газ буде, якщо проблем із ним не буде, то й обмежень не буде. В нас достатні обсяги генерації, щоб за наявності необхідної кількості газу згенерувати електрику, яка дозволить не обмежувати споживачів, якщо, звісно, не буде атак, якщо не зміниться ситуація. Але в цілому, мій особистий прогноз – якщо буде газ, то зиму ми пройдемо без обмежень", – сказав директор Центру досліджень енергетики

У червні 2024-го президент Володимир Зеленський на полях Конференції з відновлення України у Берліні заявляв, що українська влада до кінця року побудує до одного гігавата газової маневрової генерації та ще чотири гігавати у найближчі роки.

24 лютого міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що за три роки від початку повномасштабного вторгнення Росія понад 30 разів масовано атакувала українські об’єкти енергетичної інфраструктури.

Загалом через атаки РФ по українській енергетиці починаючи від жовтня 2022 року втрачено 9,2 ГВт потужності — це половина від усієї спроможності України.