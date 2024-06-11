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У Міненерго заперечили заяву Зеленського про те, що Україна до кінця року побудує до 1ГВт газової маневреної генерації
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У Міненерго заперечили заяву Зеленського про те, що Україна до кінця року побудує до 1ГВт газової маневреної генерації

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Лана Зеркаль
Радниця міністра енергетики Лана Зеркаль. Lana Zerkal/Facebook

Радниця міністра енергетики Лана Зеркаль заявила, що Україна до кінця року не зможе побудувати до одного гігавата газової маневреної генерації, а відповідна заява президента Зеленського у майбутньому вдарять по іміджу держави.

"Газова генерація не будується протягом шести місяців з моменту заяви. Знайти турбіни, визначити місце встановлення, зробити проект, підключити, навчити команди як ними управляти — в найкращих умовах займає рік", — написала Зеркаль у Facebook.

При цьому вона зазначила, що в Україні умови не найкращі, адже турбіни, які привезли минулого року, досі не запустили.

За словами радниці міністра, побудувати чотири гігавати також нереально, оскільки на світовому ринку немає стільки виробників обладнання.

"Міністр енергетики не міг не знати, що дає президенту неправдиву інформацію. Наші міжнародні партнери знають, що заявлене неможливо. Чому міністр підготував тези, які вдарять по іміджу держави та Зеленського вже в грудні — загадка", — додала Зеркаль.

Раніше сьогодні президент України Володимир Зеленський на полях Конференції з відновлення України у Берліні заявив, що Україна до кінця року побудує до одного гігавата газової маневреної генерації та ще чотири гігавати у найближчі роки.

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