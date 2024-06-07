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В Україні працюють лише 27% великих ТЕС — Шмигаль
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В Україні працюють лише 27% великих ТЕС — Шмигаль

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Шмигаль, 27% ТЕС, енергетика
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час щорічної пресконференції за підсумками чотирьох років роботи уряду, в Києві, 4 березня 2024 року. УНІАН

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 7 червня розповів, що наразі в Україні працюють лише 27% великих ТЕС, решта зруйновані або пошкоджені. Через атаки Росії втрачено 9,2 ГВт потужності — це половина від усієї спроможності України.

Про це Шмигаль заявив в ефірі телемарафону.

"Ситуація в енергетиці дуже складна. Це очевидно. Росія зруйнувала 50% нашої спроможності генерації електроенергії. Фактично станом на сьогодні через ракетні і дронові атаки ми втратили 9,2 гігавата електроенергії це половина нашої потужності, з якою ми проходили, наприклад, минулу зиму", — сказав глава уряду. За його даними:

  • 42 енергетичні блоки зруйновані;
  • 27% великих ТЕС в робочому стані, 73% зруйновані або пошкоджені і на сьогодні не працюють;
  • 20 гідроенергетичних блоків також сьогодні не в роботі, пошкоджені. Це 1,3 гігавата потужності.

Що держава робить для відновлення енергосистеми

Прем'єр наголосив, що Україна працює над відновленням енергетики — над тим, щоби до зими запустити якомога більше генерації. Триває робота над захистом тих потужностей, що збережені, й тих, які енергетики нині відновлюють.

Працюють також над збільшенням імпорту електроенергії з Європейського Союзу: зараз максимально можливий імпорт 2,2 ГВт, але поки найбільше, що дозволяє імпортувати ЄС політично, — 1,7 ГВт. Тому зараз з Єврокомісією ведуть перемовини, аби відкрити імпорт на максимум.

Працюють також над децентралізацією генерування електроенергії.

Міжнародні партнери України зробили спеціальний фонд підтримки енергетики України. Там уже зібрано 500 млн євро.

Водночас Україна має не лише нарощувати, а й економити електроенергію, щоб пройти і це літо, і майбутню зиму, додав Шмигаль.

Останні масовані обстріли України

22 березня Росія почала новий етап масованих обстрілів української енергетики. Тоді окупанти випустили 88 ракет і 63 "шахедів", що стало найбільшою атакою на енергосистему за час війни. Зокрема росіяни вдарили по ДніпроГЕС.

Уночі 29 березня Росія здійснила комбіновану атаку по території України із застосуванням ударних дронів і ракет. У Повітряних силах ЗСУ вказали, що було знищено 26 ракет різних типів та 58 "шахедів".

Вранці 11 квітня РФ випустила понад 40 ракет та ще близько 40 дронів по об’єктах критичної інфраструктури Харкова та області, по Київській, Запорізькій, Одеській та Львівській областях.

У компанії ДТЕК оголосили про серйозні пошкодження обладнання внаслідок удару РФ по двох теплоелектростанція в Україні. Енергетики ліквідовували наслідки та відновлювали роботу обладнання.

Згодом у "Центренерго" уточнили, що внаслідок обстрілу російськими окупантами повністю знищено Трипільську ТЕС. На місці виникла масштабна пожежа. Повідомлялося, що втрачено 100% генерації енергії.

Вночі 8 травня Росія завдала чергового масованого повітряного удару по території України. За словами міністра енергетики Германа Галущенка, РФ атакувала об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях. У ДТЕК повідомили, що під російські удари потрапили три українські теплоелектростанції (ТЕС). Обладнання станцій було пошкоджене.

1 червня Росія атакувала дві теплоелектростанції ДТЕК, пошкодила дві гідроелектростанції та обладнання на об'єктах в Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Івано-Франківській областях.

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