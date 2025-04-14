Євросоюз дав чітку вказівку державам, які є кандидатами на вступ до блоку не відвідувати парад до Дня перемоги у Москві 9 травня та не здійснювати візити у Росію.

Про це заявила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже перед засіданням Ради ЄС у закордонних справах в Люксембурзі 14 квітня, передає кореспондентка Суспільного.

За її словами, під час робочої вечері з представниками країн Західних Балкан у неділю, 13 квітня, європейська сторона дала їм чітку вказівку не брати участь в урочистостях у Москві, присвяченим Дню перемоги.

"Вчора у нас був насичений вечір з вечерею з західнобалканськими партнерами… Було багато дискусій щодо цінностей, узгодження спільної політики з закордонних справ і безпеки, включаючи санкції. У тому числі – дуже чіткі вказівки країн-членів ЄС для кандидатів не брати участь у параді 9 травня в Москві, не здійснювати таких поїздок, оскільки це не відповідає цінностям ЄС", – розповіла Браже.

У контексті рішень очільників МЗС ЄС щодо підтримки України, за словами глави латвійської дипломатії, планується "дуже практична дискусія як про гроші, так і про військову підтримку, а також про власну спроможність блоку (з військової підтримки Києва – ред.)".

Вона підкреслила, що "шокуюча" атака РФ на Суми 13 квітня свідчить про те, що "Україна потребує більше систем протиповітряної оборони".

"Росія вбиває цивільних, і вона вбиває цивільних по дорозі до церкви (у Вербну неділю — ред.). Це подвійний удар, і росіяни знали, що робили. Вони не можуть сказати, що це була просто помилка", — зазначила очільниця МЗС Латвії.

Албанія, Боснія і Герцеговина, Північна Македонія, Сербія та Чорногорія вже тривалий час — деякі з них вже понад 10 років мають статус кандидатів на вступ до Євросоюзу.

Ракетний удар РФ по Сумах 13 квітня

13 квітня російські війська завдали ракетного удару по центру Сум, використавши балістичні ракети. Одна з ракет влучила у будівлю Сумського державного університету. Також пошкоджений автобус, що проїжджав повз. Загинули 34 людини, серед яких двоє дітей. Також відомо про понад 100 поранених.

На російську атаку по Сумах відреагували: президент Франції Еммануель Макрон, президент Латвії Едгарс Рінкевичс, Глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен, президентка Молдови Майя Санду, Голова Євроради Антоніу Кошта та інші європейські лідери.

Держсекретар США Марко Рубіо також висловив співчуття постраждалим та загиблим, і назвав російську атаку "трагічним нагадуванням про те, чому президент Трамп і його адміністрація витрачають стільки часу та зусиль, щоб покласти край цій війні та досягти міцного миру".

Сам Трамп заявив, що атака була "жахливою", і "мені сказали, що вони зробили помилку", не уточнюючи хто саме.