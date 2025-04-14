Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш заявив, що "глибоко стурбований" російським ракетним ударом по Сумах, який забрав життя понад 30 людей, включаючи дітей. На цьому тлі він закликав до "тривалого припинення вогню".

Про це Гуттереш написав у соцмережі Х.

"Глибоко стурбований недільним ракетним ударом Росії по Сумах в Україні, який продовжує руйнівну схему подібних атак. Атаки на мирних жителів заборонені міжнародним правом і мають бути негайно припинені. Я знову закликаю до тривалого припинення вогню", — йдеться у дописі генсека ООН.

Він запевнив, що ООН підтримує "цілеспрямовані зусилля з досягнення справедливого, міцного та всеосяжного миру, який повністю підтримував би суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України".

13 квітня російські війська завдали ракетного удару по центру Сум, використавши балістичні ракети. Одна з ракет влучила у будівлю Сумського державного університету. Також пошкоджений автобус, що проїжджав повз. Загинули 34 людини, серед яких двоє дітей. Також відомо про понад 100 поранених.

На російську атаку по Сумах відреагували: президент Франції Еммануель Макрон, президент Латвії Едгарс Рінкевичс, Глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен, президентка Молдови Майя Санду, Голова Євроради Антоніу Кошта та інші європейські лідери.

Держсекретар США Марко Рубіо також висловив співчуття постраждалим та загиблим, і назвав російську атаку "трагічним нагадуванням про те, чому президент Трамп і його адміністрація витрачають стільки часу та зусиль, щоб покласти край цій війні та досягти міцного миру".

Сам Трамп заявив, що атака була "жахливою", і "мені сказали, що вони зробили помилку", не уточнюючи хто саме.