Держсекретар США Рубіо відреагував на російську ракетну атаку по Сумах

Державний секретар США Марко Рубіо відреагував на російську ракетну атаку по Сумах вранці 13 квітня. Він виразив співчуття постраждалим та загиблим, та назвав атаку "трагічним нагадуванням".

Про це Марко Рубіо повідомив у своєму офіційному профілі у соцмережі X.

"Сполучені Штати висловлюють наші найглибші співчуття жертвам сьогоднішнього жахливого російського ракетного удару по Сумах. Це трагічне нагадування про те, чому президент Трамп і його адміністрація витрачають стільки часу та зусиль, щоб покласти край цій війні та досягти міцного миру", — написав Марко Рубіо.

Зранку 13 квітня у Сумах було чути два вибухи. За словами в. о. міського голови Артема Кобзаря, це був ракетний удар, є загиблі.

На російську атаку по Сумах відреагували: президент Франції Еммануель Макрон, президент Латвії Едгарс Рінкевичс, Глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен, президентка Молдови Майя Санду, Голова Євроради Антоніу Кошта та інші європейські лідери.