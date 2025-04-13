"Воєнний злочин": у світі реагують на ракетний удар РФ по Сумах

Пані посол ЄС в Україні Катаріна Матернова назвала воєнним злочином ракетний удар РФ по Сумах вранці 13 квітня. Також на обстріл Сум відреагував голова Євроради Антоніу Кошта.
Відповідний пост Матернова оприлюднила у соцмережі Х.
“Жахлива російська атака на Суми сьогодні вранці — дві балістичні ракети влучили в центр міста. Саме тоді, коли парафіяни зібралися на службу у Вербну неділю! Ще один із серії воєнних злочинів!” — написала дипломатка.
Вона також висловила співчуття родинам загиблих.
Голова Євроради Антоніу Кошта також відреагував на російський обстріл Сум.
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Зранку 13 квітня у Сумах було чути два вибухи. За словами в. о. міського голови Артема Кобзаря, це був ракетний удар, є загиблі. За даними ДСНС станом на 13:40, 31 людина загинула, серед них — двоє дітей. Ще 84 людини травмовані, з них 10 дітей, повідомили у ДСНС.