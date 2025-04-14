Президент США Дональд Трамп назвав жахливим удар РФ по Сумах 13 квітня, внаслідок якого загинули 34 людини і понад 100 отримали поранення.

Про це Трамп заявив під час спілкування з журналістами у літаку по дорозі у Вашингтон із Мар-а-Лаго, передає MSN.

На запитання журналістів, чи є у Трампа реакція на російський напад у Вербну неділю, президент США відповів, не уточнюючи подробиць:

“Я думаю, що це було жахливо, і мені сказали, що вони зробили помилку, але я думаю, що це жахлива річ. Я думаю, що вся ця війна — це жахливо”.

Трамп також заявив, що “початок цієї війни — це зловживання владою”.

“Ця країна ніколи б не дозволила розпочати цю війну, якби я був президентом. Ця війна — це ганьба. Мільйони людей, які мали б жити, загинули. Міста руйнуються по всій Україні. Вся культура зникла. Знаєте, каплиці, церкви, все, що було в Україні, було одним із найкрасивіших у світі. Більшість із них зруйновані та розірвані на мільйон шматків. Але найголовніше, у вас є мільйони загиблих людей, які не повинні були б вмирати”, — заявив Трамп.

На уточнююче запитання щодо помилки, Трамп відповів:

“Вони зробили помилку. Я вважаю, що це помилка”.

На запитання, чому завершення війни в Україні триває довше, ніж він очікував, Трамп відповів, що "це глибоко вкорінена війна".

(переклад — Анастасія Кокалко)

Вранці 13 квітня Росія вдарила по центру Сум двома балістичними ракетами: за останніми даними, загинули 34 людини, понад 100 — отримали поранення.