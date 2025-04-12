Кіт Келлог заявив, що The Times перекрутили його слова про поділ України

Генерал Кіт Келлог, спецпредставник президента США Дональда Трампа в Україні, заявив, що його слова про ситуацію в Україні були неправильно подані у публікації британського видання The Times.

Про це Келлог написав у соцмережі Х.

За його словами, він не пропонував поділ України, а говорив про можливу структуру союзницьких сил після припинення вогню.

"Стаття The Times перекручує мої слова. Я говорив про сили стійкості після припинення вогню на підтримку суверенітету України", — зазначив політик.

Він уточнив, що термін "поділ" стосувався винятково розподілу зон відповідальності між союзницькими військами, які могли б діяти без участі американських сил.

"Я НЕ мав на увазі поділ України", — наголосив він.

Що написали у статті The Times

У п’ятницю, 11 квітня, британського видання The Times опублікувало матеріал під назвою "Представник Трампа: Україну можна розділити, як післявоєнний Берлін", у якому йшлося, що Келлог начебто припустив, що британські та французькі війська можуть створити західну зону контролю на території України в межах "сил запевнення", тоді як російська армія залишиться в окупованому сході. Між ними перебуватимуть українські війська та демілітаризована зона.

Як пише видання, 80-річний генерал заявив, що сили під проводом Британії та Франції на захід від Дніпра, який ділить Україну з півночі на південь і проходить через Київ, "не будуть провокаційними" для Москви. Він зазначив, що Україна — достатньо велика країна, щоби вмістити кілька армій, які забезпечуватимуть дотримання припинення вогню.

"Це могло б виглядати майже так, як у Берліні після Другої світової: російська зона, французька, британська, американська. Ви знаходитесь на захід від Дніпра — це природна перешкода", — наводить слова Келлога видання.

Він також запропонував створити демілітаризовану зону завширшки 18 миль (близько 30 км) уздовж нинішніх ліній фронту на сході.

За даними газети, план Келлога фактично визнає контроль Росії над нині окупованими територіями. The Times пише, що для України, яка на відміну від нацистської Німеччини має легітимний прозахідний уряд, порівняння з повоєнним Берліном може здатися образливим — особливо з огляду на те, що Росія виправдовувала своє вторгнення "денацифікацією".

Британські журналісти пишуть, що ці заяви Келлога стали одними з найвідвертіших щодо бачення адміністрації Трампа майбутнього України. Це також перше припущення високопоставленого представника США про можливе використання річки Дніпро як лінії розмежування після припинення вогню — хоча генерал не закликав передавати Росії території на захід від річки.

Раніше спецпредставник американського президента Стівен Віткофф в інтерв’ю Такеру Карлсону заявив, що центральним фактором у врегулюванні війни між Росією та Україною є статус окупованих територій — Донбасу, Криму, Луганська, які перебувають під контролем Росії.

"Я думаю, що найбільше питання в цій війні — це так звані чотири регіони: Донбас, Крим, Луганськ і ще два. Ці території — російськомовні, і там проводилися референдуми, де більшість людей висловилася за те, щоб бути під владою Росії. На мою думку, саме це — ключовий момент у конфлікті. Це перше, що потрібно врегулювати. І зараз ми ведемо дуже, дуже позитивні розмови щодо цього", — сказав Віткофф.

За його словами, частина цих територій уже вважається складовою Росії. Утім, українська конституція накладає обмеження на можливість поступок щодо суверенітету, що ускладнює переговорний процес.

"Питання в тому, чи визнає світ, що ці території — російські. І що буде тоді? Чи зможе Зеленський політично вижити, якщо він це визнає? Це і є центральне питання", — сказав спецпредставник.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що у Саудівській Аравії обговорювалось питання територій, попри те, що це не було включено у порядок денний зустрічі. Він наголосив, що всі партнери знають, що Україна ніколи не визнаватиме окуповані території російськими.