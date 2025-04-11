Велика Британія може розгорнути свої війська на території України строком до п’яти років. Такий план обговорюється між союзниками на тлі зростаючих побоювань щодо нового можливого наступу Росії.

Про це повідомляє The Telegraph.

Мета потенційної місії — допомогти у підготовці та відновленні українських збройних сил, аби запобігти новому вторгненню. Питання обговорюється у межах ініціативи "коаліції охочих", яку очолюють Велика Британія та Франція. Водночас розглядається сценарій поетапного виведення військ — останні підрозділи можуть залишити Україну приблизно через п’ять років після початку місії.

За даними джерел, так звана «сила запевнення», що включає європейських військових, має забезпечити стримування Росії від порушення умов потенційної мирної угоди. Водночас планується, що ця сила допомагатиме у захисті українського неба та моря, надаючи ЗСУ можливість відновити ресурси після тривалих бойових дій.

Розвідка Великої Британії, Данії та Німеччини попереджає, що Москва може бути готова до нового широкомасштабного наступу вже через п’ять років. Тому союзники прагнуть якомога швидше посилити українську армію.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі після зустрічі 30 країн у штаб-квартирі НАТО підтвердив, що пріоритетами є: "Захист повітря, захист морів, підтримка миру на суші та зміцнення українських сил оборони".

При цьому він зазначив, що деталі обговорення не розголошуються з міркувань безпеки.

Частина європейських урядовців вважає, що реалізація таких планів потребує участі або принаймні підтримки США. Поки що президент Дональд Трамп не дав сигналу, що Вашингтон готовий долучитися до місії або надати гарантії безпеки. Тим часом обговорення коаліції просуваються повільно, і багато країн все ще не визначилися з форматом участі.

Гілі також оголосив про новий пакет військової допомоги Україні в розмірі £450 мільйонів, який передбачає закупівлю сотень тисяч дронів та обслуговування переданої техніки.

Паралельно міністерка фінансів Великої Британії Рейчел Рівз вирушила до Варшави для обговорення спільної ініціативи з ЄС щодо посилення фінансування оборонної сфери.

"Коаліція охочих"

2 березня британський прем'єр Кір Стармер заявив, що Велика Британія та Франція працюватимуть з Києвом, щоб представити мирний план Вашингтону. За його словами, таких домовленостей вдалося досягнути після розмов із Зеленським і французьким лідером Емманюелем Макроном. Окрім того, Стармер зазначав, що до цієї роботи можуть доєднатися ще одна або дві держави.

15 березня Стармер провів онлайн-зустріч "коаліції охочих" з близько 25 світових лідерів, які погодилися сприяти встановленню миру в Україні. Приєдналися представники ЄС, НАТО, Канада, Австралія та Нова Зеландія.

Також у зустрічі брав участь президент Зеленський, який після цього заявив, що через тиждень імовірно організують ще одну зустріч партнерів на підтримку України. Як сказав глава держави, важливо, що ці зустрічі на підтримку України стають "майже щотижневими".

Bloomberg дізналося, що Велика Британія та Франція намагаються розробити план для зміцнення позиції України на переговорах щодо закінчення війни.

27 березня у Парижі пройшла ще одна зустріч "коаліції охочих". За її підсумками президент Франції Емманюель Макрон заявив, що міністри закордонних справ країн "коаліції охочих" підготують пропозиції щодо моніторингу дотримання режиму припинення вогню в Україні.