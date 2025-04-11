В Україну з російської окупації та з території РФ вдалося ще двох українських підлітків.

Про це у Telegram 11 повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, одна з них — 17-річна дівчина, яку ще до повномасштабного вторгнення примусово вивезли до Росії, де вона зазнавала системного насильства через українське походження.

"Вона неодноразово намагалася самостійно повернутись в Україну, проте всі спроби зазнавали невдач", — розповів посадовець.

Інший "врятований", як каже Єрмак, — 18-річний хлопець, що жив під постійною загрозою мобілізації до армії РФ і переслідувань з боку російських військових.

"Зараз обидва підлітки нарешті у безпеці, на підконтрольній території України, де проходять реабілітацію та готуються до вступу в український університет. Ми не зупинимось, поки кожна українська дитина не повернеться додому. Це наше зобов’язання", — додав голова ОПУ.

Що відомо про викрадення Росією українських дітей

Уповноважена президента з прав дитини Дар'я Герасимчук раніше інформувала, що станом на кінець березня 2023 року українській владі точно відомо про понад 19,5 тисяч дітей вивезених з ТОТ до Росії, але їх складно точно підрахувати через окупацію.

5 квітня 2023 року 49 країн світу у спільній заяві засудили РФ за організацію засідання Радбезу стосовно нібито правових підстав викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій. Велика Британія заблокувала трансляцію виступу російської уповноваженої з прав дітей Львової-Бєлової на ресурсах ООН, закликавши її відповідати за свої дії перед судом в Гаазі.

В Офісі генпрокурора вказали, що єдиного прозорого алгоритму чи механізму, який дає можливість повертати депортованих до Росії українських дітей, на сьогодні немає.

17 березня 2023 року МКС видав ордер на арешт Путіна та Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації та переміщенні українських дітей.