САП звернулась до суду з проханням змінити запобіжний захід Роману Насірову

Прокурор Спеціальної антикорупційної прокуратури звернувся до суду з проханням змінити запобіжний захід ексочільнику ДФС Роману Насірову на тримання під вартою із заставою у 75 млн гривень.

Про це повідомила Спеціальна антикорупційна прокуратура.

Причиною стало те, що він не з’явився на фінальне засідання у справі з газовими схемами екснародного депутата Олександра Онищенка., пославшись на мобілізацію, що, на думку обвинувачення, затягує процес і може призвести до уникнення відповідальності.

Суддя ВАКС нагадав, що ще у 2019 році Насіров обіцяв доводити свою невинуватість у суді, проте тепер, замість того, щоб завершити процес, вирішив мобілізуватися.

"Посеред судових дебатів вирішили захищати країну. Ну уявіть, якщо зараз всі так зроблять. От судді підуть. Що робити зі справою? Давайте доведемо справу до кінця. Об'єктивно, без зловживань, без протидії, з дотриманням розумних строків. І тоді, будь ласка, є така думка, таке бажання", — сказав суддя Ігор Строгий Роману Насірову під час засідання, передає кореспондентка Суспільного.

На це Насіров відповів: "В той же самий час я вважаю, що наша позиція на фронті і війна для України — це також головне".

Суд відклав розгляд клопотання САП про зміну запобіжного заходу до 17 квітня, щоб з клопотанням змогла ознайомитись сторона захисту Романа Насірова.

Екскерівника ДФС обвинувачують у ймовірному отриманні хабаря в розмірі 722 млн грн за відшкодування ПДВ компаніям бізнесмена Олега Бахматюка та у справі з газовими схемами екснародного депутата Олександра Онищенка.

9 квітня стало відомо, що Роман Насіров добровільно мобілізувався до Збройних сил України.

10 квітня у Збройних силах скасували наказ про мобілізацію Насірова. Проводять службове розслідування щодо його мобілізації.