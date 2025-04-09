Угорщина може підтримати нові санкції проти РФ: Сіярто назвав умову

Міністр закордонних справ Угорщини Петр Сіярто заявив, що Будапешт може підтримати західні санкції проти РФ, якщо президент США Дональд Трамп використає їх, аби покарати очільника Кремля Володимира Путіна за неприйняття його угоди про припинення вогню в Україні.

Про це пише The Telegraph, посилаючись на заяву глави угорської дипломатії.

Серед іншого Сіярто заявив, що європейські санкції запроваджені проти Кремля були "смішними" та назвав їх "провалом", який, на його думку, завдав більшої економічної шкоди Європі, ніж Росії.

Проте він визнав, що Будапешт може змінити підхід у санкційній політиці проти РФ, якщо Білий дім вирішить запровадити нові обмеження проти Москви після попереджень Трампа.

"Наше рішення (щодо санкцій проти РФ — ред.) визначатиметься обставинами в майбутньому. Якщо цей позитивний сценарій (йдеться про мирну угоду — ред.) не відбудеться, тоді ми повинні обговорити це", — сказав він під час виступу у дослідницькому центрі Royal United Services Institute у Лондоні.

Спецпредставник США Стів Віткофф і посланець Кремля Кирило Дмитрієв зустрічалися 2 і 3 квітня у Вашингтоні на тлі заяв президента США Дональда Трампа про затягування Путіним переговорів щодо припинення війні в Україні.

Після цього Дмитрієв казав про досягнення "значного прогресу" у питанні завершенні війни в Україні.

4 квітня держсекретар США Марко Рубіо заявляв, що Трамп очікує від РФ готовності до припинення війни проти України, яка має стати відомою "через тижні, а не місяці". Він також визнав, що зараз російська сторона порушує досягнуте часткове перемир’я.

7 квітня Трамп висловив невдоволення триваючими бомбардуваннями, але заявив, що США розмовляють із РФ щодо закінчення війни проти України. Американський президент також погрожував РФ запровадити додаткові мита на російську нафту, якщо Кремль зірве мирну угоду.

У відповідь на це Кремль стверджує, що Путін підтримує припинення вогню в Україні, але Москва ще не отримала відповіді на ключові питання щодо можливого перемир’я.

Про що домовилась делегація США під час окремих переговорів з українською та російською сторонами

Під час переговорів у Саудівській Аравії делегація США окремо домовилась з українською та російською сторонами виключити "застосування сили" проти комерційних суден у Чорному морі. Також є домовленість про розробку механізму заборони ударів по енергетичній інфраструктурі в Україні та Росії.

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що в Ер-Ріяді досягли домовленостей щодо тиші в Чорному морі та заборони на удари по енергетичній інфраструктурі.

Міністр оборони України Рустем Умєров, який головував під час зустрічей з американцями в Ер-Ріяді, заявив, що переміщення Росією своїх військових суден за межі східної частини Чорного моря буде вважатися "порушенням духу" цієї домовленості, порушенням зобов’язань забезпечити свободу судноплавства та загрозою національній безпеці України.

За його словами, в такому випадку, Україна матиме повне право реалізовувати право на самозахист.

Зеленський підтвердив, що в Саудівській Аравії досягли домовленостей щодо тиші в Чорному морі та заборони на удари по енергетичній інфраструктурі. За його словами, ембарго може почати діяти одразу після оприлюднення заяв зі сторони Білого дому.