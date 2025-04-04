У Брюсселі 3-4 квітня відбувся дводенний саміт міністрів закордонних справ країн-членів НАТО. Головними питаннями, які розглядали урядовці Альянсу, були підвищення оборонних спроможностей блоку та нарощування допомоги Україні. У цих засіданнях глав МЗС союзників по Альянсу вперше брав участь держсекретар США Марко Рубіо, за підсумками яких він дав пресконференцію. Суспільне зібрало його головні заяви.

Про порушення Росією перемир'я і про переговори щодо закінчення війни

За його словами, Білий дім та американський президент Дональд Трамп очікують від РФ готовності до припинення війни проти України, яка має стати відомою "через тижні, а не місяці". Він визнав, що зараз російська сторона порушує досягнуте часткове перемир’я.

"Якщо буде тактика очікування й затягування (йдеться про переговори — ред.), ми не будемо зацікавлені в цьому. І президент Трамп не потрапить у пастку нескінченних переговорів", — запевнив дипломат.

Він зазначив, що скоро, і "не через пів року, а через тижні" РФ має ухвалити рішення припинити війну проти України. Якщо ж вона цього не зробить, то США мають переоцінити свою тактику.

Рубіо також зауважив, що росіяни не погодилися на повне припинення вогню, натомість висунувши ідеї часткового перемир’я, але і їх уже кілька разів порушували.

"Це про дії. Якщо ви не зацікавлені в мирі, тоді ви затягуєте процес, ви придумуєте якісь виправдання... Ми не будемо затягувати це", — сказав Рубіо.

Крім цього дипломат підкреслив, що Україна продемонструвала готовність до повного припинення вогню, щоб створити "простір" для переговорів, а війна має завершитись на прийнятних для обох сторін умовах.

Про нові можливі санкції проти РФ

За його словами, Конгрес США вже почав працювати над законопроєктом щодо санкцій проти Росії, які запровадять у разі, якщо Москва вирішить продовжувати війну проти України.

Рубіо підкреслив, що Вашингтон не зацікавлений у нескінчених переговорах щодо завершення війни й не планує їх постійно продовжувати, оскільки має "певний час" на очікування.

"Ми хочемо бачити протягом цього часу, чи вони (російська сторона — ред.) готові до миру, чи ні. І час уже підходить. Конгрес уже почав працювати над законопроєктом про санкції, й вже буде рости тиск з боку Капітолія", — додав він.

Про збільшення витрат країн-членів НАТО на оборону

Рубіо підтвердив наміри США збільшити витрати на оборону до 5% ВВП та зазначив, що Вашингтон вимагатиме того ж самого від інших країн-членів НАТО.

Є гарні новини, тому що є країни-члени, які витрачають на оборону вже понад 2-3%. Цей тренд продовжується, і він хороший. Це не про витрати. Це про можливості. Для того, щоб НАТО було сильнішим. І США залучають дуже багато ресурсів для цього", — сказав він.

Держсекретар США додав, що війна в Україні "пробудила багатьох людей в цьому питанні", і показала "реальні загрози".

"Чим сильніші наші союзники, тим сильнішим є НАТО. Звісно, ми вже рухаємося у цьому напрямку, ми маємо витрачати більше на національну безпеку, тому що в нас є глобальний вплив", — сказав Рубіо.

Що відомо про порушення з боку РФ щодо енергетичного перемир'я

Після того, як делегація США у Саудівській Аравії окремо домовилась з українською та російською сторонами про заборону на удари по енергетичній інфраструктурі, РФ неодноразово його порушувала.

Зокрема 27 березня армія РФ з артилерії масовано обстріляла середмістя Херсона. Внаслідок цих обстрілів є загиблі та поранені, а у місті частково зникло електропостачання. А 28 березня у "Нафтогазі" заявили, що під час чергової комбінованої атаки росіяни обстріляли газовидобувні потужності групи.

У Генштабі ЗСУ неодноразово заявляли, що Сили оборони України "неухильно дотримуються" досягнутих з партнерами домовленостей щодо зупинки ударів по енергетичних обʼєктах. Там стверджують, що вогневе ураження здійснюється виключно по військових цілях російської окупаційної армії.

1 квітня президент Володимир Зеленський казав, що очільник Міноборони Рустем Умєров контактував з партнерами України, зокрема, з американською стороною. За його словами, їм передали всю необхідну інформацію про порушення домовленостей з боку Росії щодо ударів по енергетиці.