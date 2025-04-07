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У Кремлі заявили, що Путін підтримує припинення вогню в Україні, але залишаються "питання"
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У Кремлі заявили, що Путін підтримує припинення вогню в Україні, але залишаються "питання"

Дмитро Михайлов
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Очільник Кремля Володимир Путін і його прессекретар Дмитро Пєсков
Очільник Кремля Володимир Путін і його прессекретар Дмитро Пєсков під час саміту Співдружності Незалежних Держав (СНД) в Москві, Росія 8 жовтня 2024 року. Getty Images/Contributor

У Кремлі стверджують, що російський лідер Володимир Путін підтримує припинення вогню в Україні, але Москва ще не отримала відповіді на ключові питання щодо можливого перемир’я.

Про це на брифінгу 7 квітня заявив речник лідера РФ Дмитро Пєсков, якого цитує російське інформагентство ТАСС.

За його словами, "ці питання висять у повітрі, поки відповіді на них ніхто не дав".

"Пов’язано це і з непідконтрольністю київського режиму... Це пов’язано з планами подальшої мілітаризації Києва. Усі ці нюанси, як і раніше, на порядку денному", — сказав прессекретар Путіна.

Він також повідомив, що дата наступних переговорів російських та американських представників поки що не визначена, але вкотре наголосив, що Москва під час вирішення "ситуації в Україні має забезпечити свої інтереси".

Спецпредставник США Стів Віткофф і посланець Кремля Кирило Дмитрієв зустрічалися 2 і 3 квітня у Вашингтоні на тлі заяв президента США Дональда Трампа про затягування Путіним переговорів щодо припинення війні в Україні.

Після цього Дмитрієв казав про досягнення "значного прогресу" у питанні завершенні війни в Україні.

4 квітня держсекретар США Марко Рубіо заявляв, що Трамп очікує від РФ готовності до припинення війни проти України, яка має стати відомою "через тижні, а не місяці". Він також визнав, що зараз російська сторона порушує досягнуте часткове перемир’я.

7 квітня Трамп висловив невдоволення триваючими бомбардуваннями, але заявив, що США розмовляють із РФ щодо закінчення війни проти України.

Про що домовилась делегація США під час окремих переговорів з українською та російською сторонами

Під час переговорів у Саудівській Аравії делегація США окремо домовилась з українською та російською сторонами виключити "застосування сили" проти комерційних суден у Чорному морі. Також є домовленість про розробку механізму заборони ударів по енергетичній інфраструктурі в Україні та Росії.

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що в Ер-Ріяді досягли домовленостей щодо тиші в Чорному морі та заборони на удари по енергетичній інфраструктурі.

Міністр оборони України Рустем Умєров, який головував під час зустрічей з американцями в Ер-Ріяді, заявив, що переміщення Росією своїх військових суден за межі східної частини Чорного моря буде вважатися "порушенням духу" цієї домовленості, порушенням зобов’язань забезпечити свободу судноплавства та загрозою національній безпеці України.

За його словами, в такому випадку, Україна матиме повне право реалізовувати право на самозахист.

Зеленський підтвердив, що в Саудівській Аравії досягли домовленостей щодо тиші в Чорному морі та заборони на удари по енергетичній інфраструктурі. За його словами, ембарго може почати діяти одразу після оприлюднення заяв зі сторони Білого дому.

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