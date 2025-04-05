Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна закликав Європу бути жорсткішою з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном, як варіант — позбавити права голосу в ЄС. Якщо в червні Будапешт заблокує санкції проти РФ, то Євросоюз муситиме повернути Росії її активи.

Про це Цахкна сказав в інтерв'ю німецькому виданню Rheinische Post.

За словами міністра, Угорщину можна позбавити права голосу в Європейському Союзі, щоб запобігти розколу в Європі.

За його словами, нині Угорщина "є частиною команди Путіна, а не нашої європейської команди".

Орбан як голова уряду країни ЄС може блокувати тільки рішення, які потребують одностайності. Наприклад, питання про європейську зовнішню політику та політику безпеки.

"Однак стаття 7 Договору про Європейський Союз передбачає можливість позбавлення країни-члена права голосу, якщо її членство загрожує безпеці Європи та інших членів. Це саме те, що робить Орбан. У нас є така можливість, і я вважаю, що вона стає все ближчою і ближчою", — заявив міністр Цакхна.

Наприклад, Угорщина постійно затягує продовження європейських санкцій проти Росії.

"Якщо вони заблокують це в червні, санкції не тільки припинять дію, але й нам доведеться віддати 240 мільярдів євро (заморожених активів РФ у Європі — ред.) Путіну", — підкреслив очільник естонської дипломатії.

На початку січня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто пригрозив Україні заблокувати її вступ до Євросоюзу через припинення транзиту газу з Росії.

Угорщина також зверталась до ЄС, щоби той змусив Україну поновити транзит російського газу в обмін на продовження санкцій проти Росії. Проте санкції все ж погодили. Однак прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову пригрозив накласти вето на санкції проти Росії через пів року, якщо транзит газу не поновиться.

Раніше Будапешт також заблокував внесення кількох персоналій до 15-го пакета санкцій ЄС проти РФ. Ідеться про російського патріарха Кирила, постійного представника Росії при ООН Василя Небензю та низки інших політичних діячів Росії.