Перейти до основного змісту
Як позбавити Орбана права голосу в ЄС і як активи Росії можуть їй повернутися — розповів естонський міністр
ЕстоніяУгорщинаСАНКЦІЇЄСВторгнення Росії в УкраїнуПОЛІТИКАСВІТВІЙНА

Як позбавити Орбана права голосу в ЄС і як активи Росії можуть їй повернутися — розповів естонський міністр

Юлія Кузьменко
Розмір шрифту
Маргус Цахкна
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна. AP

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна закликав Європу бути жорсткішою з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном, як варіант — позбавити права голосу в ЄС. Якщо в червні Будапешт заблокує санкції проти РФ, то Євросоюз муситиме повернути Росії її активи.

Про це Цахкна сказав в інтерв'ю німецькому виданню Rheinische Post.

За словами міністра, Угорщину можна позбавити права голосу в Європейському Союзі, щоб запобігти розколу в Європі.

За його словами, нині Угорщина "є частиною команди Путіна, а не нашої європейської команди".

Орбан як голова уряду країни ЄС може блокувати тільки рішення, які потребують одностайності. Наприклад, питання про європейську зовнішню політику та політику безпеки.

"Однак стаття 7 Договору про Європейський Союз передбачає можливість позбавлення країни-члена права голосу, якщо її членство загрожує безпеці Європи та інших членів. Це саме те, що робить Орбан. У нас є така можливість, і я вважаю, що вона стає все ближчою і ближчою", — заявив міністр Цакхна.

Наприклад, Угорщина постійно затягує продовження європейських санкцій проти Росії.

"Якщо вони заблокують це в червні, санкції не тільки припинять дію, але й нам доведеться віддати 240 мільярдів євро (заморожених активів РФ у Європі — ред.) Путіну", — підкреслив очільник естонської дипломатії.

На початку січня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто пригрозив Україні заблокувати її вступ до Євросоюзу через припинення транзиту газу з Росії.

Угорщина також зверталась до ЄС, щоби той змусив Україну поновити транзит російського газу в обмін на продовження санкцій проти Росії. Проте санкції все ж погодили. Однак прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову пригрозив накласти вето на санкції проти Росії через пів року, якщо транзит газу не поновиться.

Раніше Будапешт також заблокував внесення кількох персоналій до 15-го пакета санкцій ЄС проти РФ. Ідеться про російського патріарха Кирила, постійного представника Росії при ООН Василя Небензю та низки інших політичних діячів Росії.

Топ дня
Вибір редакції
Дізнайтесь більше
На початок