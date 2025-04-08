Трамп висловив невдоволення продовженням бойових дій між Росією та Україною

Президент США Дональд Трамп заявив, що його "не влаштовує" ситуація з продовженням бойових дій між Росією та Україною, хоча адміністрація Білого дому намагається досягти обмеженого перемир’я, яке охоплює енергетичні об’єкти та судноплавні маршрути у Чорному морі.

Про це Трамп сказав під час виступу перед журналістами в Овальному кабінеті після зустрічі з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу.

За словами Трампа, обидві сторони — Росія й Україна — попередньо погодилися на умови перемир’я, однак Москва висуває додаткові умови, що затягує початок переговорів.

"Мене не влаштовує те, що відбувається з бомбардуваннями, бо зараз там просто шалене бомбардування. Це дуже погана ситуація", — наголосив американський президент.

Трамп також зазначив, що Росію виключили з-під дії нових глобальних мит через відсутність активних економічних зв’язків. Його позицію підтримав економічний радник Білого дому Кевін Хассетт, заявивши, що запровадження мит проти Росії було б "недоречним" під час переговорів про припинення війни.

"Президент вирішив не змішувати дві теми — торговельні обмеження і дипломатичні перемовини", — сказав Хассетт.

Натомість Україну внесено до переліку країн, щодо яких діє указ про нові мита з 2 квітня. Втім, обсяг тарифу є відносно м’яким — 10% на український експорт до США.

Що відомо про порушення з боку РФ щодо енергетичного перемир'я

Після того, як делегація США у Саудівській Аравії окремо домовилась з українською та російською сторонами про заборону на удари по енергетичній інфраструктурі, РФ неодноразово його порушувала.

Зокрема 27 березня армія РФ з артилерії масовано обстріляла середмістя Херсона. Внаслідок цих обстрілів є загиблі та поранені, а у місті частково зникло електропостачання. А 28 березня у "Нафтогазі" заявили, що під час чергової комбінованої атаки росіяни обстріляли газовидобувні потужності групи.

У Генштабі ЗСУ неодноразово заявляли, що Сили оборони України "неухильно дотримуються" досягнутих з партнерами домовленостей щодо зупинки ударів по енергетичних обʼєктах. Там стверджують, що вогневе ураження здійснюється виключно по військових цілях російської окупаційної армії.

1 квітня президент Володимир Зеленський казав, що очільник Міноборони Рустем Умєров контактував з партнерами України, зокрема, з американською стороною. За його словами, їм передали всю необхідну інформацію про порушення домовленостей з боку Росії щодо ударів по енергетиці.