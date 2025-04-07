Президент США Дональд Трамп завив, що Вашингтон продовжує розмовляти з Кремлем, аби закінчити війну РФ проти України.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force One 6 квітня.

Американський лідер вкотре повторив свій заклик до припинення вогню та зазначив, що йому "не подобаються бомбардування".

"Ми розмовляємо з Росією. Мені не подобаються бомбардування, бомбардування тривають і тривають, і щотижня гинуть тисячі молодих людей. Ми хотіли б, щоб вони зупинилися", — сказав Трамп.

Що відомо про ракетний удар по Кривому Рогу 4 квітня

У Кривому Розі 4 квітня близько 18:50 пролунав вибух. Війська РФ атакували центр житлового мікрорайону касетним "Іскандером". Загинули 19 людей, серед них дев’ятеро — діти. Понад 70 містян дістали поранення.

Внаслідок атаки у місті пошкоджені майже два десятки багатоквартирних будинків, шість навчальних закладів, ресторан, понад 30 транспортних засобів.

7, 8 та 9 квітня у Кривому Розі оголошені днями жалоби за загиблими внаслідок російських атак на місто, повідомив керівник місцевої Ради оборони Вілкул.

Що відомо про порушення з боку РФ щодо енергетичного перемир'я

Після того, як делегація США у Саудівській Аравії окремо домовилась з українською та російською сторонами про заборону на удари по енергетичній інфраструктурі, РФ неодноразово його порушувала.

Зокрема 27 березня армія РФ з артилерії масовано обстріляла середмістя Херсона. Внаслідок цих обстрілів є загиблі та поранені, а у місті частково зникло електропостачання. А 28 березня у "Нафтогазі" заявили, що під час чергової комбінованої атаки росіяни обстріляли газовидобувні потужності групи.

У Генштабі ЗСУ неодноразово заявляли, що Сили оборони України "неухильно дотримуються" досягнутих з партнерами домовленостей щодо зупинки ударів по енергетичних обʼєктах. Там стверджують, що вогневе ураження здійснюється виключно по військових цілях російської окупаційної армії.

1 квітня президент Володимир Зеленський казав, що очільник Міноборони Рустем Умєров контактував з партнерами України, зокрема, з американською стороною. За його словами, їм передали всю необхідну інформацію про порушення домовленостей з боку Росії щодо ударів по енергетиці.