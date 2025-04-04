Спецпредставник Росії Кирило Дмитрієв після проведених зустрічей у Вашингтоні заявив, про досягнення "значного прогресу" у питанні завершенні війни в Україні.

Про це він сказав журналістам 3 квітня за підсумками візиту до Вашингтона

"Ми бачимо, що вже досягнуто значного прогресу... Під керівництвом президента Путіна і президента Трампа досягнуто угоди про, фактично, не нанесення ударів по енергетичній інфраструктурі між Росією та Україною, що, безумовно, перший такий крок у деескалації", — сказав Дмитрієв.

Також в інтерв’ю Newsmax Кирило Дмитрієв заявив, що для завершення війни в України "необхідне реалістичне дипломатичне рішення" і команда Дональда Трампа працює над тим, щоб досягти домовленості між Росією і Україною.

На запитання журналістки про те, що Росія вивозила українських дітей, Дмитрієв заявив, що "офіційна позиція РФ — дітей вивозили із зони бойових дій для захисту".

Питання санкцій та економічна співспраця РФ і США

В інтерв’ю CNN у програмі The Lead Кирило Дмитрієв сказав, що під час зустрічей з адміністрацією Трампа у Вашингтоні не порушував питання зняття санкцій, однак зауважив, що обмеження можуть бути скасовані для розширення американсько-російських бізнес-зв’язків.

"На цьому етапі ми не просимо про зняття санкцій. Ми просто обговорюємо, що якщо Америка хоче більше співпрацювати з Росією в економічному плані... то, звісно, вона може це зробити", — сказав Дмитрієв.

Загалом, за даними Дмитрієва, однією з головних тем під час переговорів було відновлення російсько-американських відносин та діалогу.

Також за його словами, обговорювали перспективи повернення американських інвестицій до Росії, а також можливості створення спільних проєктів.

Зокрема — розглянули напрямки співпраці в Арктиці, у сфері рідкоземельних металів та інших пріоритетних галузях.

Також Росія та США ведуть роботу над відновленням прямого авіасполучення та розвитком обмінів у культурній, туристичній і релігійній сферах. Дмитрієв заявив, що Росія хоче співпрацювати з Ілоном Маском над "марсіанською експедицією".

2 квітня Кирило Дмитрієв зустрівся з посланцем США Стівом Віткоффом, який уже двічі зустрічався з Путіним у Москві. Невідомо, з ким ще Дмитрієв мав зустрічі під час свого перебування у Вашингтоні. Найближчим часом заплановано нові зустрічі, однак дата і місце поки невідомі.