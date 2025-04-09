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Трамп анонсував підвищення мит на імпортні ліки
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Трамп анонсував підвищення мит на імпортні ліки

Ольга Кацімон
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Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп під час засідання кабінету міністрів у Білому домі у Вашингтоні, округ Колумбія, у понеділок, 24 березня 2025 року. Getty Images/Samuel Corum/Sipa/Bloomberg

Президент США Дональд Трамп заявив, що США незабаром оголосить про значні мита на імпорт фармацевтичних товарів.

Про це пише Reuters.

Виступаючи на заході в Національно-республіканському комітеті Конгресу, Трамп сказав, що мита стимулюватимуть фармацевтичні компанії перенести свою діяльність у США.

"Ми запровадимо мита на фармацевтику, і щойно це станеться — вони стрімко повернуться в нашу країну, бо ми — великий ринок", — сказав Трамп.

"Дуже скоро ми оголосимо великі тарифи на лікарські засоби, і коли компанії це почують — вони підуть з Китаю, підуть з інших країн, тому що більшість своєї продукції вони продають саме у нас. Вони відкриватимуть заводи по всій території США", — додав він.

Що відомо про мита, запроваджені США

2 квітня Трамп оголосив про запровадження мит на продукцію зі 185 країн і територій. Він повідомив про встановлення мінімальної ставки мита на імпортні товари на рівні 10%. Для країн з найбільшим торговим дефіцитом ставки будуть ще вищими. Так, для Китаю мито становитиме 34%, для ЄС — 20%. США запровадили 10% мито і на товари з України. Крім того, з 3 квітня адміністрація США запровадила 25% мито на всі імпортовані в країну автомобілі.

В українському Мінекономіки заявили, що 10% мита для України — це "складно, але не критично". За словами очільниці відомства Юлії Свириденко, у 2024 році Україна експортувала до США 874 млн доларів, з яких 363 млн припало на чавун і ще 112 млн — труби. При цьому Україна купила товарів у США на 3,4 млрд доларів.

Вона підкреслила, що українські мита на американські товари низькі — на автомобілі ставка 10%, на вугілля і нафту — 0%, а тому, Свириденко вважає, що "в нас є шанси домовитись на інші умови". Водночас міністерка каже, що якщо "все залишиться як є", то американське універсальне мито вдарить в основному по малих виробниках.

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