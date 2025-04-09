Трамп заявив, що через тарифи країни "цілують його в дупу"

Президент США Дональд Трамп, коментуючи реакцію світу на його глобальну тарифну політику, заявив, що країни дзвонять йому і “цілують мене в дупу”, щоб спробувати укласти торговельну угоду.

Про це Трамп сказав на президентській вечері Національного республіканського комітету Конгресу США у Вашингтоні 8 квітня, передає CNN.

“Вони вмирають, щоб укласти угоду, — сказав Трамп, по суті заявивши, що іноземні лідери принижуються, щоб уникнути тарифів. — Будь ласка, будь ласка, сер, укладіть угоду. Я зроблю все, що завгодно, сер”.

Трамп заявив, що його глобальна тарифна політика є “війною зі світом”, а потім відступив і сказав, що це “зовсім не війна”, посилаючись на країни, які відправляють світових лідерів до США для переговорів.

“Я дійсно думаю, що війна зі світом, яка не є війною взагалі, тому що вони всі приїжджають сюди. Японія приїжджає сюди, поки ми говоримо. Вони летять у літаку, багато з них. Всі вони жорсткі переговірники”, — сказав Трамп.

Опівночі за східним часом тарифи США на китайський імпорт зросли до 104%, тоді як десятки інших країн, а також Європейський Союз зіткнуться з тарифами, які становитимуть від 11% до 50%.

Що відомо про "дзеркальні мита" Трампа

2 квітня Дональд Трамп заявив, що встановить мінімальне мито в 10% на всі товари, які імпортуються до США, причому для країн з найбільшим торговим дефіцитом ставки будуть ще вищими. Так, для Китаю мито становитиме 34%, для ЄС — 20%. США запровадили 10% мито і на товари з України.

Також Трамп заявив, що підпише указ щодо запровадження мита на імпорт автомобілів та вантажівок розміром 25%, які набудуть чинності у четвер, 3 квітня. Мита на імпорт автозапчастин будуть запроваджені 3 травня.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що рішення США про запровадження універсальних тарифів, завдає шкоди як бізнесу, так і споживачам у всьому світі, й особливо — трансатлантичним економічним відносинам. Європейська комісія вже завершує розробку першого пакету контрзаходів у відповідь на мита на сталь, а також готується до додаткових дій, якщо переговори зі США зазнають краху.

4 квітня Китай відповів на запровадження адміністрацією США нових підвищених мит, встановивши тарифи для всього американського імпорту товарів на рівні 34%. Вони почнуть діяти вже з 10 квітня.

8 квітня Трамп збільшив тарифи на імпорт з Китаю ще на 50%. Тепер вони складають 104%.