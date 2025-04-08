Трамп: США отримують $2 млрд щодня завдяки новим митам

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати щоденно заробляють 2 мільярди доларів завдяки новим митам.

Цю заяву він зробив під час заходу в Білому домі, однак не навів жодних конкретних даних чи подробиць.

"І для тих із вас, хто хоче знати тарифи — ми отримуємо майже 2 мільярди доларів на день від тарифів, 2 мільярди. І у нас все дуже добре", — сказав Трамп.

Він також повідомив, що Японія та Південна Корея вже направляють своїх представників до США, щоб укласти торговельні угоди й уникнути дії нових тарифів, запроваджених його адміністрацією.

"Америка дуже скоро знову стане дуже багатою", — заявив Трамп.

Водночас, як пише Reuters, офіційні дані Міністерства фінансів США не підтверджують озвучені Трампомсуми.

Як пише агентство, згідно зіщоденною фінансовою звітністю Казначейства США, депозити, що класифікуються як "митні та окремі акцизні податки", у квітні в середньому становлять близько $200 мільйонів на день.

У лютому, за останніми повними даними, уряд США отримав близько $7,25 мільярда від митних зборів. Актуальні цифри за березень будуть оприлюднені в щомісячному бюджетному звіті в четвер.

Що відомо про митну політику адміністрації Дональда Трампа

2 квітня Дональд Трамп заявив, що встановить мінімальне мито в 10% на всі товари, які імпортуються до США, причому для країн з найбільшим торговим дефіцитом ставки будуть ще вищими. Так, для Китаю мито становитиме 34%, для ЄС — 20%. Також Трамп оголосив про запровадження 25% мита на імпортовані автомобілі та легкі вантажівки.

В Єврокомісії наголошували, що запровадження тарифів було б незаконним та економічно контрпродуктивним, особливо з огляду на "глибоко інтегровані виробничі ланцюги, які ЄС і США створили через трансатлантичну торгівлю та інвестиції".

Раніше, 10 лютого Трамп підписав укази про підвищення тарифів на весь імпорт сталі та алюмінію до 25% без винятків. Вони стосуються усіх країн і почали діяти з 12 березня. Підписуючи укази, Трамп заявив, що це "велика справа – зробити Америку знову багатою".

4 лютого Китай оголосив про запровадження нових тарифів на американський імпорт у відповідь на нові мита США на китайські товари. Китай запроваджує 15% тарифи на імпорт вугілля та зрідженого природного газу зі США, а також 10% мита на імпорт нафти та інших американських товарів, зокрема автомобілів та сільськогосподарської техніки.

20 січня 2025 року президент США Дональд Трамп анонсував з 1 лютого запровадження 25% мита на імпорт із Мексики та Канади. У відповідь Канада запровадила 25% митний тариф на товари із США. Потім США відклали мита з Канади та Мексики, проте тільки на місяць.