У Канаді починають діяти "дзеркальні" мита на авто зі США

У Канаді з середи, 9 квітня, набувають чинності мита на американські автомобілі, запроваджені у відповідь на аналогічні мита США.

Про це на своїй сторінці у соцмережі Х написав премʼєр-міністр Канади Марк Карні.

"О 00:01 набудуть чинності канадські дзеркальні мита. Буде запроваджено 25% мито на усі ввезені з США автомобілі, які не відповідають умовам угоди про вільну торгівлю, а також 25% мита на автодеталі, які цим умовам відповідають, але походять не з Мексики чи Канади. Президент Трамп спричинив цю торгівельну кризу — і Канада реагує цілеспрямовано та з силою", — написав він.

Що відомо про "дзеркальні мита" Трампа

2 квітня Дональд Трамп заявив, що встановить мінімальне мито в 10% на всі товари, які імпортуються до США, причому для країн з найбільшим торговим дефіцитом ставки будуть ще вищими. Так, для Китаю мито становитиме 34%, для ЄС — 20%. США запровадили 10% мито і на товари з України.

В українському Мінекономіки заявили, що 10% мита для України — це "складно, але не критично".

Також Трамп заявив, що підпише указ щодо запровадження мита на імпорт автомобілів та вантажівок розміром 25%, які набудуть чинності у четвер, 3 квітня. Мита на імпорт автозапчастин будуть запроваджені 3 травня.

4 квітня Китай відповів на запровадження адміністрацією США нових підвищених мит, встановивши тарифи для всього американського імпорту товарів на рівні 34%. Вони почнуть діяти вже з 10 квітня.

5 квітня президент США Дональд Трамп провів переговори з представниками Індії, Ізраїлю та В'єтнаму щодо митної політики США та імпорту товарів з цих країн.

6 квітня директор Національної економічної ради США Кевін Гассет заявив, що після запровадження мит понад 50 країн звернулися до Білого дому з проханням розпочати торгівельні переговори.

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні має намір зустрітися з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні 16 квітня, щоб обговорити мита проти Європейського Союзу.