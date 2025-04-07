Трамп погрожує Китаю запровадженням додаткових 50% мит

Президент США Дональд Трамп оголосив, що США введуть нові 50% мита на китайські товари та зупинять всіх перемовини, якщо Китай не скасує свої тарифи у розмірі 34% до 8 квітня.

Про це він написав на платформі Truth Social.

Трамп відреагував на оголошення Китаю накласти мита у розмірі 34% на американські товари у відповідь на дії США. Він нагадав, що обіцяв відреагувати на такі заходи "новими, значно вищими тарифами на додаток до тих, що були встановлені спочатку".

"Якщо Китай не скасує своє 34-відсоткове підвищення, що перевищує вже наявні довгострокові торгівельні зловживання, до завтра, 8 квітня 2025 року, США запровадять додаткові тарифи проти Китаю в розмірі 50%, починаючи з 9 квітня. Крім того, усі переговори з Китаєм щодо їхніх запитів на зустрічі з нами будуть припинені", — написав Трамп.

Президент додав, що переговори з іншими країнами, які подали запит про зустрічі, "розпочнуться негайно".

Що відомо про "дзеркальні мита" Трампа

2 квітня Дональд Трамп заявив, що встановить мінімальне мито в 10% на всі товари, які імпортуються до США, причому для країн з найбільшим торговим дефіцитом ставки будуть ще вищими. Так, для Китаю мито становитиме 34%, для ЄС — 20%. США запровадили 10% мито і на товари з України.

Також Трамп заявив, що підпише указ щодо запровадження мита на імпорт автомобілів та вантажівок розміром 25%, які набудуть чинності у четвер, 3 квітня. Мита на імпорт автозапчастин будуть запроваджені 3 травня.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що рішення США про запровадження універсальних тарифів, завдає шкоди як бізнесу, так і споживачам у всьому світі, й особливо — трансатлантичним економічним відносинам. Європейська комісія вже завершує розробку першого пакету контрзаходів у відповідь на мита на сталь, а також готується до додаткових дій, якщо переговори зі США зазнають краху.

4 квітня Китай відповів на запровадження адміністрацією США нових підвищених мит, встановивши тарифи для всього американського імпорту товарів на рівні 34%. Вони почнуть діяти вже з 10 квітня.