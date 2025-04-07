Китай обмежив експорт рідкісноземельних металів у відповідь на тарифи Трампа

Китай використав рідкісноземельні метали як зброю в торговельній війні зі США, обмеживши експорт рідкісноземельних металів у відповідь на “тарифи Трампа”. Це загрожує потрясти світові поставки ключових матеріалів, які широко використовуються у високотехнологічному виробництві — від електромобілів до озброєння.

Про це повідомляє Bloomberg.

У п'ятницю, 4 квітня, у відповідь на тарифи президента США Дональда Трампа на імпортовані китайські товари Пекін заявив, що посилить контроль за експортом семи видів рідкісноземельних металів. КНР на сьогоднішній день є найбільшим у світі постачальником цих мінералів, до складу яких входять 17 елементів періодичної таблиці Менделєєва.

Список рідкісноземельних елементів, оголошений у п'ятницю, включає самарій, гадоліній, тербій, диспрозій, лютецій, скандій та ітрій.

Але два найпоширеніші — неодим і празеодим — не були включені. Вони використовуються в потужних магнітах, які є одним з найвідоміших застосувань рідкісноземельних металів. На відміну від семи обраних рідкісноземельних елементів, вони більш доступні за межами Китаю.

У неділю, 6 квітня, Китайська асоціація виробників кольорових металів заявила, що експортні обмеження не зашкодять стабільності міжнародного ланцюга поставок.

“Поки компанії не займаються діяльністю, яка шкодить національному суверенітету, безпеці та інтересам розвитку Китаю, заходи експортного контролю не вплинуть на їхню нормальну роботу і торгівлю”, — йдеться в заяві асоціації.

У п'ятницю Міністерство торгівлі Китаю заявило, що встановлення контролю над так званими товарами подвійного призначення, які мають військове застосування, відповідає інтересам національної безпеки, регіональної стабільності і миру в усьому світі.

Цей крок спричинив значне зростання акцій відповідних компаній у понеділок, 7 квітня. Акції China Rare Earth Holdings Ltd. зросли на 10% у Гонконзі. Китайська Northern Rare Earth Group додала 9,2%, а австралійська Lynas Rare Earths Ltd. — 5,1%.

За даними Геологічної служби США, на Китай припадає майже 70% світового видобутку рідкоземельних елементів. Його контроль над низкою нішевих сировинних товарів вже давно розглядається як потенційна геополітична зброя, враховуючи залежність Америки від китайських поставок.

За останні два роки на тлі зростання торговельної напруженості Пекін вже запровадив подібні обмеження на інші важливі мінерали, такі як галій, германій, графіт і сурма.

Останні заходи експортного контролю не є повною забороною, але вони означають, що будь-які закордонні поставки стануть об'єктом ретельнішої перевірки на предмет того, хто і чому їх купує. Обсяги експорту інших металів впали до нуля після запровадження заходів контролю, оскільки експортерам потрібен час для проходження сертифікації.

“Нові заходи контролю можуть ще більше обмежити світову пропозицію. Ця політика захищає інтереси національної безпеки Китаю і підвищує стратегічну цінність інвестицій у рідкоземельну промисловість”, — зазначають аналітики Citic Securities Ltd.

Що відомо про митну політику адміністрації Дональда Трампа

2 квітня Дональд Трамп заявив, що встановить мінімальне мито в 10% на всі товари, які імпортуються до США, причому для країн з найбільшим торговим дефіцитом ставки будуть ще вищими. Так, для Китаю мито становитиме 34%, для ЄС — 20%. Також Трамп оголосив про запровадження 25% мита на імпортовані автомобілі та легкі вантажівки.

В Єврокомісії наголошували, що запровадження тарифів було б незаконним та економічно контрпродуктивним, особливо з огляду на "глибоко інтегровані виробничі ланцюги, які ЄС і США створили через трансатлантичну торгівлю та інвестиції".

Раніше, 10 лютого Трамп підписав укази про підвищення тарифів на весь імпорт сталі та алюмінію до 25% без винятків. Вони стосуються усіх країн і почали діяти з 12 березня. Підписуючи укази, Трамп заявив, що це "велика справа – зробити Америку знову багатою".

4 лютого Китай оголосив про запровадження нових тарифів на американський імпорт у відповідь на нові мита США на китайські товари. Китай запроваджує 15% тарифи на імпорт вугілля та зрідженого природного газу зі США, а також 10% мита на імпорт нафти та інших американських товарів, зокрема автомобілів та сільськогосподарської техніки.

20 січня 2025 року президент США Дональд Трамп анонсував з 1 лютого запровадження 25% мита на імпорт із Мексики та Канади. У відповідь Канада запровадила 25% митний тариф на товари із США. Потім США відклали мита з Канади та Мексики, проте тільки на місяць.