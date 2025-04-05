Очільники штабів Збройних сил Франції та Великої Британії під час свого візиту до Києва обговорили з керівництвом України потреби та завдання ЗСУ з метою надання їм довгострокової підтримки у відновленні та розвитку.

Про це повідомили у Генштабі Збройних сил Франції.

"Зміцнення української армії має важливе значення і є першою гарантією безпеки країни, якщо ми хочемо досягти тривалого миру в Україні", – заявили там.

Також у заяві запевнили, що Франція та Велика Британія тісно співпрацюватимуть над визначенням та розробкою, в рамках міжнародної коаліції, операцій із запевнення, щоб утримати Росію від нового повномасштабного вторгнення в Україну після відновлення миру.

"Динаміка франко-британського співробітництва продовжуватиметься і в майбутніх дискусіях, роблячи активний внесок у безпеку європейського континенту", – додали у французькому Генштабі.

Зокрема начальник Генштабу Франції генерал Тьєррі Буркхард, коментуючи візит, вказав, що метою зустрічей було надання "рішучої підтримки" ЗСУ, яка дозволить їм продовжувати боротьбу.

Він розповів, що разом зі своїм британським колегою Ентоні Радакіном зустрічався із президентом Володимиром Зеленським, головкомом ЗСУ Олександром Сирським та очільником Міноборони Рустемом Умєровим.

За його словами, сторони обговорили варіанти гарантій безпеки, розроблених спільно із Францією та Великою Британією у межах міжнародної коаліції для підтримки України після впровадження режиму припинення вогню.

"Визначення довгострокової стратегії відновлення та трансформації моделі армії України — основної гарантії безпеки країни", — додав генерал.

4 квітня, начальники Генштабів французької та британської армій відвідали Київ, де зустрілися з вищим керівництвом України. За словами президента Володимира Зеленського, представники країн обговорювали "присутність на землі, в небі і на морі", а також протиповітряну оборону.