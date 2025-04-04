У Києві сьогодні, 4 квітня, розпочалися зустрічі представників Франції, Великої Британії та України з приводу розміщення військового контингенту.

Це Суспільному підтвердило джерело в дипломатичних колах.

За словами співрозмовника, зустрічі відбуватимуться на рівні начальників військових штабів. Французьку делегацію очолює генерал Тьєррі Буркхардт, британську — адмірал Ентоні Радакін. Упродовж дня вони матимуть низку зустрічей з українськими військовими.

Також на сьогодні запланована їхня зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Мета візиту французько-британської делегації до української столиці — обговорити можливість розміщення в Україні іноземного контингенту.

Раніше Зеленський анонсував зустріч із представниками невеликої групи держав, готових надати свої війська для розміщення в Україні.

"Коаліція охочих"

2 березня британський прем'єр Кір Стармер заявив, що Велика Британія та Франція працюватимуть з Києвом, щоб представити мирний план Вашингтону. За його словами, таких домовленостей вдалося досягнути після розмов із Зеленським і французьким лідером Емманюелем Макроном. Окрім того, Стармер зазначав, що до цієї роботи можуть доєднатися ще одна або дві держави.

15 березня Стармер провів онлайн-зустріч "коаліції охочих" з близько 25 світових лідерів, які погодилися сприяти встановленню миру в Україні. Приєдналися представники ЄС, НАТО, Канада, Австралія та Нова Зеландія.

Також у зустрічі брав участь президент Зеленський, який після цього заявив, що через тиждень імовірно організують ще одну зустріч партнерів на підтримку України. Як сказав глава держави, важливо, що ці зустрічі на підтримку України стають "майже щотижневими".

Bloomberg дізналося, що Велика Британія та Франція намагаються розробити план для зміцнення позиції України на переговорах щодо закінчення війни.

27 березня у Парижі пройшла ще одна зустріч "коаліції охочих". За її підсумками президент Франції Емманюель Макрон заявив, що міністри закордонних справ країн "коаліції охочих" підготують пропозиції щодо моніторингу дотримання режиму припинення вогню в Україні.