Зеленський розповів про підсумки зустрічі щодо військового контингенту

У Києві 4 квітня, пройшли зустрічі представників Франції, Великої Британії та України з приводу розміщення військового контингенту. Президент України Володимир Зеленський розповів про підсумки зустрічі.

Про це глава держави розповів журналістам на брифінгу 4 квітня.

За словами Зеленського, представники країн обговорювали присутність на землі, в небі і на морі, а також протиповітряну оборону.

"Я думаю, що нам потрібен ще десь місяць, не довше. Ми будемо зустрічатись кожного тижня — не на моєму рівні, а на рівні військових. Де, в яких місцях розташуватимуться контингет — це проговорюється окремо. У нас є вже розуміння наших партнерів, що потрібно Україні, де є сенситивні географічні, скажімо так, моменти, де ми би хотіли мати підтримку", — розповів Володимир Зеленський.

Президент також заявив, що ще важливий мандат майбутнього контингенту, а саме його обов'язки та дозвіл на відповізь за умови порушення миру в Україні.

"Зрозуміло, що командувачі штабів не мають повноважень приймати рішення, але вони доведуть позиції мої, доведуть позиції лідерам своїх країн, а також іншим штабам інших країн. І потім ми вже зустрінемось ще раз", — сказав він.

Що відомо про можливу відправку іноземних солдатів до України

16 лютого прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив про готовність розміщення британських військ в Україні для забезпечення виконання будь-якої мирної угоди.

В уряді Швеції також не виключають можливість відправлення військових до України після завершення війни Росії проти України.

Своєю чергою канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що наразі зарано говорити про відправлення європейських військових в Україну, оскільки триває активна фаза війни.

Польський прем'єр Дональд Туск казав, що Польща не розглядає відправку власних солдатів в Україну для місії військового контингенту.

Газета The Washington Post писала, що європейські держави, які підтримують ідею розміщення своїх військових в Україні для контролю за потенційним "припиненням вогню", обговорюють відправку 25-30 тисяч військовослужбовців.