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Путін підписав законопроєкт про списання кредитів до 10 млн рублів для учасників війни проти України
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Путін підписав законопроєкт про списання кредитів до 10 млн рублів для учасників війни проти України

Дмитро Михайлов
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Очільник Кремля Володимир Путін
Очільник Кремля Володимир Путін. AP

Очільник Кремля Володимир Путін 23 листопада підписав законопроєкт, що дозволяє списувати прострочені кредити до 10 мільйонів рублів росіянам, які укладуть контракт для участі у війні проти України.

Про це повідомляє російське інформагенство "ТААС".

19 листопада Державна дума Росії ухвалила одразу у другому та третьому читаннях відповідну законодавчу ініціативу.

Норми поширюватимуться на мобілізованих, призовників, військових, які уклали контракт після 1 грудня 2024 року на термін понад один рік. Згідно із законом, заборгованість в охочих скористатися пільгою має бути до укладення контракту, тобто списати можна буде лише прострочені кредити, взяті до 1 грудня цього року.

22 листопада у Головному управлінні розвідки Міноборони повідомляли, що сухопутна частина російського угруповання армії РФ, яка бере участь у бойових діях проти України, становить майже 580 тисяч військових.

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