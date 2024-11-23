Очільник Кремля Володимир Путін 23 листопада підписав законопроєкт, що дозволяє списувати прострочені кредити до 10 мільйонів рублів росіянам, які укладуть контракт для участі у війні проти України.

Про це повідомляє російське інформагенство "ТААС".

19 листопада Державна дума Росії ухвалила одразу у другому та третьому читаннях відповідну законодавчу ініціативу.

Норми поширюватимуться на мобілізованих, призовників, військових, які уклали контракт після 1 грудня 2024 року на термін понад один рік. Згідно із законом, заборгованість в охочих скористатися пільгою має бути до укладення контракту, тобто списати можна буде лише прострочені кредити, взяті до 1 грудня цього року.

22 листопада у Головному управлінні розвідки Міноборони повідомляли, що сухопутна частина російського угруповання армії РФ, яка бере участь у бойових діях проти України, становить майже 580 тисяч військових.