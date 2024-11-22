РФ продовжить випробування "Орєшніка" та подібних систем — Путін

Очільник Кремля Володимир Путін заявив, що Росія має запас балістичних ракет середньої дальності "Орєшнік" та ще кількох подібних систем і продовжить їх випробування.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання "Риа Новости" з посиланням на виступ Путіна на нараді з керівництвом Міноборони, ВПК та розробниками ракетних озброєнь.

Російський лідер заявив, що "досягнуті результати та швидкість "Орєшніка" викликають гордість та захоплення". За словами Путіна, система не є модернізацією старих радянських систем, а це нібито "результат роботи фахівців з нової Росії, створена на базі новітніх розробок".

Путін також заявив, що в РФ реалізують серійне виробництво балістичної ракети середньої дальності. Зазначивши, що Росія проводить випробування ще кількох систем, подібних до "Орєшніка".

Очільник Кремля припустив, що подібні "Орєшніку" системи можуть з'явитися в інших країнах: "але це буде завтра або через рік".

21 листопада Росія завдала по Україні удару ракетами різного типу. Повітряні сили заявили про удар міжконтинентальною балістичною ракетою, про таку імовірність повідомив і президент Зеленський.

За словами президента Володимира Зеленського, Путін використовує територію України як полігон, — Росія вже застосовує проти України нові ракети та шукає по світу нову зброю.

21 листопада очільник Кремля Володимир Путін заявив, що Росія випробувала нову балістичну ракету середньої дальності, яку назвала "Орєшнік", вдаривши по Дніпру.