Держдума РФ ухвалила одразу у другому та третьому читаннях законопроєкт, який дозволяє списувати прострочені кредити на суму до 10 мільйонів рублів для учасників війни проти України.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Норми поширюватимуться на мобілізованих, призовників, військових, які уклали контракт після 1 грудня 2024 року на термін понад один рік, а також на їхнього подружжя.

Згідно із законом, заборгованість у охочих скористатися пільгою має бути до укладення контракту, тобто списати можна буде лише прострочені кредити, взяті до 1 грудня цього року.

Крім того, закон звільняє учасників війни від виконавського збору, який складає 7% від заборгованості або майна, що стягується.

Також закон збільшує кредитні канікули – з 30 до 180 днів після дати закінчення контракту чи дати припинення участі у війні. Але подати заяву про отримання канікул можна лише до 31 грудня 2024 року.

Закон набирає чинності з 1 грудня 2024 року.