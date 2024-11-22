У війні проти України бере участь 580 тисяч російських військових — ГУР МО

Сухопутна частина російського угруповання армії РФ, яка бере участь у бойових діях проти України, становить майже 580 тисяч військових.

Про це у коментарі журналістам заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони (ГУР МО) Вадим Скібіцький у кулуарах експертної дискусії "Геноцидні практики РФ в Україні: від Голодомору до російсько-української війни", передає Укрінформ.

"Близько 580 тисяч — це сухопутний компонент, який бере участь у воєнних діях. Це з врахуванням російських військ у Курській області", – представник української розвідки.

Скібіцький додав, що на тимчасово окупованих Росією українських територіях також перебувають 35 тисяч росгвардійців.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 22 листопада загальні бойові втрати армії РФ на війні в Україні від початку повномасштабного вторгнення становлять близько 728 300 солдатів.