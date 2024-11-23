Очільниця Європарламенту закликала Німеччину надати Україні ракети Taurus

Президентка Європарламенту Роберта Мецола на тлі посилення ударів Росії по Україні виступила за якнайшвидше постачання німецьких крилатих ракет Taurus в Україну.

Про це повідомляє DW.

На запитання, чи виступають країни Євросоюзу так само, як і США, за дозвіл використовувати далекобійні ракети по цілях у Росії, і чи має Німеччина постачати Україні ракети TAURUS, Мецола відповіла:

"Так, така і позиція Європарламенту. Ця вимога знаходить широку підтримку. Подивимося, чи приведе це до відповідної зміни курсу після виборів до Бундестагу", — сказала Мецола.

Вона зазначила, що, можливо, така зміна курсу відбудеться і раніше, оскільки "в берлінській коаліції існують різні позиції щодо постачання TAURUS".

Що відомо про заяву щодо ракет ATACMS

The New York Times з посиланням на американських чиновників повідомило, що Байден дозволив Україні застосовувати далекобійні ракети ATACMS по території РФ. Рішення, за словами джерел, стало відповіддю на залучення солдат КНДР до війни — ймовірно, спочатку ракети застосують у Курській області Росії. У Білому домі поки не коментували, а Зеленський заявив, що "ракети самі за себе скажуть".

Речник німецького уряду повідомив, що США проінформували владу Німеччини про рішення надати Україні дозвіл завдавати ударів далекобійними ракетами ATACMS вглиб Росії. Водночас він наголосив, що Німеччина дотримується свого рішення не надавати Україні ракети великої дальності.

Високий представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що Україна має право на використання далекобійної зброї для знищення військових цілей на території РФ.

Україна використовує ATACMS на своїй території вже понад рік та неодноразово закликала США надати дозвіл на удари по Росії.

Forbes з посиланням на співрозмовника у Силах оборони повідомило, що в ніч на 19 листопада Сили оборони України вперше завдали удару американськими далекобійними ракетами ATACMS по території Росії. Офіційно ніхто з представників влади чи військового керівництва України цю інформацію не коментував.

За даними Генштабу ЗСУ, у ніч на 19 листопада підрозділи Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали удару по арсеналу 1046 центру матеріально-технічного забезпечення у районі міста Карачев. Станом на 02:30 ночі зафіксовано 12 вторинних вибухів та детонація в районі цілі.