Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц пояснив, чому не підтримує постачання ракет Taurus Україні, зазначивши, що це — відповідальність за контроль над цілями, яку він не хоче брати на себе.

Про це Шольц заявив під час брифінгу на саміті G20.

Канцлер Німеччини не вважає постачання ракет Taurus Україні "правильним варіантом".

"Про це також треба говорити, якщо ви берете на себе відповідальність за контроль над цілями. Але це те, за що я не можу і не хочу нести відповідальність. І одночасно, ми також маємо чітке уявлення про те, що потужне озброєння, яке ми доставили туди, артилерія, яка має велику дальність стрільби, ракетні установки, не можуть бути використані для проникнення вглиб Росії", — заявив Шольц.

Він наголосив, що війна в Україні стосується не лише українського народу, але й усієї Європи, включно з громадянами Німеччини.

"Ця війна зачіпає всіх нас, громадян Німеччини зокрема. Кожен задається питанням, що це означає. Я твердо переконаний, що багато громадян Німеччини турбуються про безпеку та мир у Європі. І тому важливо, щоб ми робили правильні речі, щоб ми також підтримували Україну, щоб ми знаходили чіткі слова тут, також і щодо Росії, але водночас ми повинні діяти розсудливо", – наголосив Шольц.

Шольц також нагадав про виняток у постачанні озброєнь для захисту Харкова, коли Німеччина вирішила надати допомогу через близькість бойових дій до міста.

"Ми зробили виняток для оборони Харкова. Це було правильно, тому що атаки почалися, так би мовити, одразу за кордоном. І це було настільки близько до міста, що необхідно було зробити це можливим, щоб мати можливість захищатися там. Але це не змінює базових принципів, які є важливими для мене і які я не просто сформулював, а якими я керуюсь у своїх діях", — сказав канцлер Німеччини.